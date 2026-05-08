Важные улики пропали из дела погибшей блогерши МотоТани
Ответственных за гибель российской байкерши Татьяны Озолиной (МотоТани) до сих пор не установили, а из турецкого дела исчезли ключевые улики. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник, знакомый с ходом судебного следствия в Турции.
Напомним, известная российская мотоциклистка погибла летом 2024 года в ДТП за рубежом. Она вылетела из седла после столкновения с мотоциклом турецкого блогера Онура Обута.
Подозреваемого задержали, но позже расследование зашло в тупик. По данным источника, турецкий байкер вину отрицает, а меру пресечения ему смягчили. Процесс фактически остановился перед допросом ключевых свидетелей, которые нашли видеорегистраторы с разбитых мотоциклов.
Один из них изменил показания, а второй вместе с записями пропал.
