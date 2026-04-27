Биография и карьера звезды сериала «Последний богатырь. Наследие» Арины Рожковой: что известно о восходящей актрисе?
Арина Рожкова — российская актриса театра и кино, которая уверенно заявила о себе как о перспективной представительнице нового поколения артистов. Она активно участвует в театральных постановках, снимается в короткометражных и многосерийных проектах. Наибольшую известность ей принесла роль богатыря Марьи — дочери Ивана — в сказочном сериале «Последний богатырь. Наследие». 28 апреля актрисе исполняется 27 лет. Подробнее о ее биографии, личной жизни и карьере — в материале «Радио 1».
Биография Арины Рожковой: детство и образованиеАрина Рожкова родилась 28 апреля 1999 года в Москве. С ранних лет она проявляла интерес к творчеству и физической активности. Девочка занималась хореографией на профессиональном уровне, а также уделяла внимание спорту: каталась на коньках и лыжах, участвовала в велосипедных заездах.
В 2017 году Рожкова успешно прошла вступительные испытания в Институт театрального искусства имени Иосифа Кобзона. Она обучалась в мастерской народного артиста РСФСР Александра Голобородько. Высшее образование актриса получила в 2021 году.
Отдельное внимание зрителей привлекало внешнее сходство Рожковой с актрисой Светланой Колпаковой. В сети даже распространялись слухи о родстве, однако эти предположения не подтвердились — между артистками отсутствуют семейные связи.
Театральная карьераПрофессиональный путь Арины Рожковой начался на театральной сцене. Еще во время учебы она вошла в состав труппы Московского художественного театра комедии, где проработала два года. Актриса участвовала в спектаклях «Несвятые святые» и «Генеральная репетиция».
Постановка «Троянки» с ее участием в 2020 году получила признание на международном театральном фестивале Bharat Rang Mahotsav, который проходил в Нью-Дели.
Параллельно Рожкова сотрудничала с пластическим театром Александры Сумм. После завершения работы в МХТК она присоединилась к мастерской экспериментального театра и танца Евгения Мартынчука, где продолжала творческую деятельность до весны 2022 года.
Начало кинокарьеры и первые ролиДебют Арины Рожковой в кино состоялся в 2019 году. Она появилась в массовке короткометражного фильма «ЭТАЖизнь». Проект получил признание на международных и российских фестивалях, включая Cannes Corporate Media & TV Awards и Indian Cine Film Festival.
С 2022 года актриса начала регулярно сниматься. В этот период вышли короткометражные фильмы «Ася выбирает ВИЧ», «Я повзрослел» и «Один кадр из жизни». Также она исполнила эпизодические роли в сериалах «Гости из прошлого – 2» и «Лэйт Найт Скул».
«Последний богатырь. Наследие»: главная роль и рост популярностиГлавным этапом в карьере Рожковой стали съемки в сериале «Последний богатырь. Наследие», к которым она приступила летом 2023 года. Проект стал продолжением популярной франшизы о богатыре Иване и мире Белогорья.
Сюжет разворачивается спустя двадцать лет после событий предыдущих частей. Главный герой воспитывает двух дочерей — богатыршу Марью, роль которой исполнила Арина Рожкова, и чародейку Софью в исполнении Эвелины Мазуриной. По сюжету Марья противостоит злу в настоящем времени, а ее сестра отправляется в прошлое — в Москву 2017 года.
В проекте также приняли участие Владислав Ветров, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Татьяна Догилева, Александра Урсуляк и другие актеры.
Премьера сериала состоялась в сентябре 2024 года на платформе START. Работа над проектом длилась четыре года. После релиза Рожкова активно участвовала в промо-кампании, делилась закулисными материалами и принимала поздравления вместе с коллегами.
Актриса отдельно отметила сотрудничество с Никитой Кологривым, который высоко оценил ее профессиональные качества и пожелал дальнейших творческих успехов.
Новые проекты и продолжение карьерыФраншиза «Последний богатырь» получила продолжение: в январе 2025 года запланировали премьеру фильма «Финист. Первый богатырь», где главную роль исполнил Кирилл Зайцев. Арина Рожкова продолжила расширять фильмографию, приняв участие в новогодней комедии «Ёлки-11».
В 2025 году актриса появилась в комедийном сериале «Про это самое», который транслировался на телеканале ТНТ. Главного героя сыграл Денис Власенко, также в проекте участвовали Олег Гаас, Инга Оболдина и Валерия Репина.
Накануне 2026 года телеканал «Россия-1» повторно показал сериал «Последний богатырь. Наследие», что вновь привлекло внимание аудитории к проекту и закрепило его статус ключевой работы в карьере Рожковой.
Личная жизнь и увлечения Арины РожковойО своей жизни актриса рассказывает в социальных сетях, где публикует фотографии с близкими, коллегами и друзьями, а также делится впечатлениями от путешествий и новостями о работе.
Подробности личной жизни Рожкова предпочитает не раскрывать. При этом в сети появляются романтические снимки с Артемом Берко. Пара посещает светские мероприятия и поддерживает футбольный клуб «Ротор», присутствуя на матчах команды.
Помимо актерской деятельности Рожкова увлекается кулинарией. В числе ее навыков — плавание, стрельба, фехтование, дефиле и другие дисциплины, которые дополняют профессиональную подготовку артистки.