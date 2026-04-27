«Справочки не пойдут»: Эвелина Блёданс призвала убрать поблажки для школьников
Актриса Эвелина Блёданс призвала родителей и учителей не давать детям поблажек и приучать их к порядку через обязательный физический труд. Такое заявление артистка сделала на премьере фильма «Ждун-2».
Как сообщает Пятый канал, звезда с ностальгией вспомнила своё детство, когда в школах активно проводили субботники. Она считает, что общее дело объединяет одноклассников.
«Мы всегда это делали с лёгкой ленью, но всё равно в итоге было радостно, потому что мы делали вместе одно хорошее, полезное дело», — отметила артистка.По мнению Блёданс, никакие медицинские справки или банальная лень не должны освобождать учеников от работы на благо школы.
«Я за, физический труд облагораживает, и тут никакие справочки не пойдут! Надо всем убирать школьную площадку — значит, убираем», — заключила певица.