«Уже третья»: Дима Билан раскрыл, почему живет под прессингом
По словам певца в беседе с «Пятым каналом» на премии «Виктория», он никогда не был любителем кредитов и долгов, однако ради нового жилья вынужден снова оформлять заем. Дмитрий признался, что ему было сложно принять само понятие ипотеки — долгое время он называл ее «ссудой».
«Это уже третья ипотека. Так что я научился жить под этим прессингом», — добавил исполнитель песни «Ночной хулиган».
Собеседник отметил, что ради покупки дома с необычной архитектурой без типичной «квадратной» планировки ему пришлось продать два других объекта. Приобретенное жилье, где есть бассейн и живописный вид на воду, солист назвал важным и вдохновляющим пространством для восстановления после работы. Билан считает, что результат оправдал вложения.