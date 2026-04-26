«Уже третья»: Дима Билан раскрыл, почему живет под прессингом

26 апреля 2026, 22:58

Певец Дима Билан выплачивает третью по счету ипотеку и живет под прессингом

Дима Билан (Фото: РИА Новости/Кристина Соловьёва)

Заслуженный артист России Дима Билан рассказал, что в его жизни появилась уже третья ипотека.





По словам певца в беседе с «Пятым каналом» на премии «Виктория», он никогда не был любителем кредитов и долгов, однако ради нового жилья вынужден снова оформлять заем. Дмитрий признался, что ему было сложно принять само понятие ипотеки — долгое время он называл ее «ссудой».





«Это уже третья ипотека. Так что я научился жить под этим прессингом», — добавил исполнитель песни «Ночной хулиган».



