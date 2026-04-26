«Накрылся медным тазом»: Киркоров опасается, что SHAMAN опередит его с выступлением в обновленном «Олимпийском»
Филипп Киркоров заявил о намерении первым выступить на обновлённой сцене «Олимпийского» после реконструкции.
Как сообщает ТВ Mail, Филипп Бедросович уже «забил место» и готовит масштабное юбилейное шоу к своему 60-летию, которое состоится в 2027 году. Поп-король напомнил, что именно он закрывал легендарную площадку в 2018 году перед началом реконструкции, тогда как в 1980-х «Олимпийский» открывала своей программой «Пришла и говорю» Алла Пугачёва.
При этом исполнитель признался, что переживает из-за возможной конкуренции с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). В частности, он опасается, что площадку в итоге могут отдать другому артисту.
«И накрылся мой юбилей медным тазом», — добавил Киркоров.