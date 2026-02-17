17 февраля 2026, 14:11

Геннадий Гладков (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации. Он создал музыкальное оформление более чем к 110 фильмам и мультфильмам, среди которых — «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», а также к мюзиклу «Обыкновенное чудо». 18 февраля композитор мог бы отметить 91-й день рождения. О том, как складывалась судьба Геннадия Гладкова и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Геннадия Гладкова: детство и семья Личная жизнь Геннадия Гладкова Карьера Геннадия Гладкова: путь от завода к консерватории Геннадий Гладков: песни из мультфильмов Геннадий Гладков: музыка из советских фильмов Проблемы со здоровьем и смерть Геннадия Гладкова Где похоронен Геннадий Гладков

Биография Геннадия Гладкова: детство и семья

Геннадий Гладков (фото: РИА Новости / Виталий Арутюнов)

Личная жизнь Геннадия Гладкова

Карьера Геннадия Гладкова: путь от завода к консерватории

Геннадий Гладков (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Геннадий Гладков: песни из мультфильмов

«Бременские музыканты»

Кадр из мультфильма «Бременские музыканты» (1969)

«Голубой щенок»

«Малыш и Карлсон»

«Как Львёнок и Черепаха пели песню»

Кадр из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (1974)

Геннадий Гладков: музыка из советских фильмов

«12 стульев»

«Обыкновенное чудо»

Евгения Симонова (фото: кадр из фильма «Обыкновенное чудо», 1978)

«Джентльмены удачи»

«Формула любви»

Кадр из фильма «Формула любви» (1984)

Проблемы со здоровьем и смерть Геннадия Гладкова

Где похоронен Геннадий Гладков