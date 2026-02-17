Биография и творческий путь композитора Геннадия Гладкова. Как сложилась судьба автора музыки для «Бременских музыкантов»?
Геннадий Игоревич Гладков — советский и российский композитор. Народный артист Российской Федерации. Он создал музыкальное оформление более чем к 110 фильмам и мультфильмам, среди которых — «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», а также к мюзиклу «Обыкновенное чудо». 18 февраля композитор мог бы отметить 91-й день рождения. О том, как складывалась судьба Геннадия Гладкова и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Геннадия Гладкова: детство и семьяБудущий композитор родился 18 февраля 1935 года в Москве в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни. Его отец, Игорь Иванович Гладков, выступал как аккордеонист и баянист, а также был солистом джазового ансамбля Александра Цфасмана. Дед по материнской линии, Степан Максаков, аккомпанировал на гармони известной советской певице Лидии Руслановой.
Музыкальная среда повлияла на формирование интересов мальчика: с ранних лет он увлекался джазом и народным творчеством. Эти направления впоследствии стали фундаментом его композиторского стиля.
По некоторым данным, семья жила неподалёку от Художественного театра. Маленький Геннадий посещал спектакли и знакомился с репертуаром сцены. Он часто выступал перед соседями, исполняя произведения на аккордеоне.
Гладков был старшим ребёнком в семье. Его юность пришлась на сложный послевоенный период. Материальное положение семьи оставалось скромным, поэтому основы музыкальной теории он во многом осваивал самостоятельно. В определённый момент будущий композитор решил получить техническое образование, фактически отказавшись от музыкальной карьеры. Однако дальнейшие события показали, что это решение оказалось временным.
Личная жизнь Геннадия ГладковаГеннадий Гладков редко делился подробностями личной жизни. Известно, что со своей супругой Светланой он прожил в браке более полувека. История их знакомства в открытых источниках не раскрывается.
В 1968 году в семье родился сын Андрей. Он не связал свою профессиональную деятельность с музыкой. Позднее у композитора появились внуки — Екатерина и Никита. Гладков знакомил их со своими произведениями и старался привить интерес к музыкальному искусству.
В одном из интервью композитор рассказывал, что в семье мог появиться ещё один ребёнок. Однако младенец скончался в возрасте трёх месяцев. По словам Гладкова, в тот тяжёлый период единственной опорой для него стала музыка.
Карьера Геннадия Гладкова: путь от завода к консерваторииЧтобы обеспечить семью, Геннадий Гладков сначала выбрал техническую специальность и окончил Московский химический политехникум. Он работал на заводе, однако творческая потребность оказалась сильнее.
Впоследствии Гладков получил музыкальное образование: сначала окончил Музыкальное училище, затем продолжил обучение в Московской консерватории. Именно в этот период окончательно сформировалось его профессиональное направление.
В 1960-е годы композитор преподавал в Московском хоровом училище и Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. Одновременно он создавал музыку для спектаклей театра «Современник» училища и для научно-популярных фильмов. В 1965 году вышла его первая пластинка — «Волшебник Изумрудного города».
Со временем Гладков стал одним из самых востребованных авторов музыки для детской анимации. Он отмечал, что значительную роль в его становлении сыграл актёр и режиссёр Василий Ливанов, пригласивший его работать над мультфильмом «Самый, самый, самый, самый».
Геннадий Гладков: песни из мультфильмовМузыка Геннадия Гладкова занимает особое место в истории советской мультипликации. Его произведения до сих пор звучат на радио и телевидении, оставаясь узнаваемыми для нескольких поколений.
Среди анимационных проектов, к которым он написал музыку, — «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Голубой щенок» и другие.
«Бременские музыканты»
Широкую известность композитору принес мультфильм «Бременские музыканты» (1969), созданный по мотивам сказки братьев Гримм. Совместная работа с Инессой Ковалевской и поэтом Юрием Энтиным стала знаковой. Музыкальные композиции в рок-н-рольной стилистике были записаны небольшим оркестром под руководством самого Гладкова. Также была выпущена серия грампластинок общим тиражом 28 миллионов экземпляров.
Композитор не дожил два месяца до выхода киноверсии «Бременских музыкантов», который состоялся в январе 2024 года.
«Голубой щенок»
В 1976 году Геннадий Гладков вновь сотрудничал с Юрием Энтиным при создании мультфильма «Голубой щенок». Музыкальное сопровождение подчёркивало эмоциональный подтекст истории о герое, подвергавшемся насмешкам окружающих.
«Малыш и Карлсон»
Музыка к мультфильму «Малыш и Карлсон» (1968) также стала одной из наиболее узнаваемых работ композитора. Композиции передают индивидуальный стиль Гладкова и дополняют атмосферу картины.
«Как Львёнок и Черепаха пели песню»
Работа над этим мультфильмом «Как Львёнок и Черепаха пели песню» (1974) началась с создания песни «Я на солнышке лежу…». Позднее композиция была выпущена на пластинке «Сказки об Африке», и только затем началась разработка визуальных образов персонажей. Таким образом, именно музыка определила характер главных героев.
Геннадий Гладков: музыка из советских фильмовГеннадий Гладков создал музыкальное сопровождение к ряду известных советских фильмов: «Двенадцать стульев», «Джентльмены удачи», «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «После дождичка в четверг» и другим.
Во всех этих картинах музыка стала важной частью художественного замысла, усиливая характеры персонажей и создавая атмосферу времени.
«12 стульев»
Фильм Марка Захарова «12 стульев» (1971) по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова получил признание во многом благодаря песням «Людоедка Эллочка», «Танго мечты», «Танго любви» и «Ах, какая жалость!».
Композитор отмечал, что перед ним стояла задача строго соблюдать хронометраж сцен. Если эпизод длился две минуты, музыкальная композиция должна была укладываться в эти рамки. Более того, режиссёр просил подбирать аккорды под конкретные слова.
«Обыкновенное чудо»
Музыку к фильму «Обыкновенное чудо» (1978) Гладков начал писать вскоре после смерти отца. Он описывал своё состояние как крайне тяжёлое, однако в результате были созданы светлые и проникновенные произведения.
В картине представлены композиции различного характера — от водевильной жалобы Фрейлины («Где мыло?») до романса Эмилии и Трактирщика. Главная песня Волшебника («Нелепо, смешно, безрассудно…») и «Прощальная песня» («Давайте негромко») отражают многогранность музыкального решения.
«Джентльмены удачи»
Несмотря на неоднозначное отношение к жанру блатной песни, Гладков написал музыку к фильму «Джентльмены удачи» (1971). В детстве он исполнял дворовые песни под гармошку, что повлияло на понимание стилистики.
Первоначально у чиновников возникали сомнения, не приведёт ли фильм к популяризации подобного жанра. Однако композитор и режиссёр Александр Серый настаивали на том, что истоки подобных песен уходят в народное творчество.
«Формула любви»
Песню «Уно моменто», прозвучавшую в фильме «Формула любви» (1984) в исполнении Александра Абдулова и Семёна Фарады, также написал Геннадий Гладков. По словам композитора, на создание композиции было отведено минимальное время. Он вспомнил итальянские выражения, изученные в консерватории, и использовал фразу «уно моменто» как основу.
Итоговый текст представлял собой сочетание итальянских слов и импровизации, которое режиссёр Марк Захаров решил сохранить без изменений.
Проблемы со здоровьем и смерть Геннадия ГладковаВ 2014 году композитор перенёс инсульт. После этого он продолжал творческую деятельность, написав музыку к фильму «Медный всадник» (2019), а также занимался переизданием каталога своих произведений.
Геннадий Гладков скончался 16 октября 2023 года в возрасте 88 лет. За несколько дней до смерти он обращался за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия. Врачи диагностировали у него вегето-сосудистую дистонию, связанную с нарушением работы вегетативной нервной системы. Причиной смерти стали проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Где похоронен Геннадий ГладковПрощание с композитором состоялось в закрытом формате по решению семьи. Похороны прошли 19 октября на Ваганьковском кладбище в Москве. Геннадий Гладков по праву считается одной из ключевых фигур отечественной музыкальной культуры. Его творческий путь насыщен событиями и достижениями, которые определили развитие советской и российской киномузыки.
Имя композитора стало практически нарицательным, когда речь заходит о музыке к мультфильмам и художественным фильмам советского периода.