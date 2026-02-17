Хасбик купил восемь Camry за 20 миллионов ради бизнеса в Дагестане
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, открыл бизнес по аренде автомобилей в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, Хасбик приобрел восемь подержанных Toyota Camry 2019-2022 годов выпуска за 20 миллионов рублей. Аренда одного автомобиля стоит восемь тысяч рублей в сутки, также необходимо внести депозит в размере 20 тысяч рублей.
Для этого блогер просит предоставить паспорт и встретиться с владельцем в поселке Новый Хушет для обсуждения деталей. Хасбик сам занимается делами: общается с клиентами и заключает договоры.
Кроме того, блогер может потребовать наличные за автомобиль, который записан за его имя. Часть машин оформлена на его родственников, которые помогают с делами. При этом бизнес официально не зарегистрирован.
