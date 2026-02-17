Хасбик купил восемь Camry за 20 миллионов ради бизнеса в Дагестане

17 февраля 2026, 11:08

Блогер Хасбик купил восемь Camry за 20 млн рублей и сдает их в аренду

Хасбулла Магомедов (Фото: Инстаграм*/hasbulla.hushetskiy)

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, открыл бизнес по аренде автомобилей в Дагестане. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.