«Не читайте всяких идиотов»: Симоньян поделилась, как справляется с критикой в свой адрес
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась, как справляется с критикой в свой адрес. Свои мысли на этот счет она выразила в телеграм-канале.
Поводом для поста стало обращение воспитательницы из Бугуруслана, которая вместе с коллегой стала лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Женщины защитили детей, когда в детский сад ворвался вооруженный мужчина.
Платонова поблагодарила Симоньян и призналась, что она недостойна такого внимания, но готова пережить негатив, которых исходит от некоторых людей. В ответ журналистка посоветовала ей «не читать всяких идиотов».
«Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла. Про меня вон пишут, что и рака нет, и Тигран не умер», — написала Симоньян.Напомним, ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, ушел из жизни в сентябре прошлого года после продолжительной болезни. Вскоре после этого стало известно, что у самой журналистки диагностировали рак груди. Она проходит лечение, сочетающее лучевую, гормональную и химиотерапию.