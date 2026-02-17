«Не читайте всяких идиотов»: Симоньян поделилась, как справляется с критикой в свой адрес

17 февраля 2026, 09:58

Журналистка Симоньян поделилась, как справляется с критикой в свой адрес

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм/margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поделилась, как справляется с критикой в свой адрес. Свои мысли на этот счет она выразила в телеграм-канале.





Поводом для поста стало обращение воспитательницы из Бугуруслана, которая вместе с коллегой стала лауреатом премии имени Тиграна Кеосаяна. Женщины защитили детей, когда в детский сад ворвался вооруженный мужчина.



Платонова поблагодарила Симоньян и призналась, что она недостойна такого внимания, но готова пережить негатив, которых исходит от некоторых людей. В ответ журналистка посоветовала ей «не читать всяких идиотов».

«Людмила, вы потрясающая. Не обращайте внимания на негатив. Если бы я обращала, вообще с ума бы сошла. Про меня вон пишут, что и рака нет, и Тигран не умер», — написала Симоньян.