20 ноября 2025, 16:59

Анастасия Сланевская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим именем Слава, долгое время остается в центре внимания прессы. Этой осенью она поставила точку в отношениях с пожилым возлюбленным после двадцати лет совместной жизни. Однако одинокой артистка оставалась недолго — вскоре она начала делиться подробностями о своем молодом бойфренде. В социальных сетях Славы множились эмоциональные видео, где она плакала и обвиняла близких в том, что они «всю ее высосали». В других роликах она демонстрировала не совсем адекватное поведение с бутылкой в руках. А недавно певице диагностировали биполярное расстройство. Что стало с психическим здоровьем звезды — в материале «Радио 1».





Содержание С бутылкой в руках: пагубные пристрастия певицы Измены пожилого мужа-миллионера: развод и попытки вернуться Как близкие «высасывали» силы Славы Признание в биполярном расстройстве

С бутылкой в руках: пагубные пристрастия певицы

«Мы вчера так нажрались. Бабуля у нас опять руку сломала. Короче, какой-то кошмар. У нас какие-то проклятые вечеринки», — так артистка объяснила свое отсутствие.

Анастасия Сланевская и ее дочь Александра (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)



«Я звезда как-никак. У меня сильный характер и сильное, по крайней мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», — заверяла певица.

«Если я не буду пить в каком-то клубе или плакать в интернете, то не будет выплеска вот этим плохим эмоциям, и тогда я сойду с ума, и меня будете видеть в психиатрической больнице», — заявила она.

Измены пожилого мужа-миллионера: развод и попытки вернуться

Анастасия Сланевская и Анатолий Данилицкий (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)



«После твоей первой измены — на яхте, которую я запомнила на всю жизнь, хотя, скорее всего, она была не первой... у меня тоже были любовники», — откровенничала исполнительница хита «Одиночество-сволочь».

«Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить», — заявила она.

Как близкие «высасывали» силы Славы

«В последнее время все мои самые-самые близкие и родные люди делают очень мерзкие, отвратительные, предательские поступки... Я не знаю, что мне делать», — плакала певица.

Признание в биполярном расстройстве

«У нее тоже, вы знаете, была проблема и с мужем, и с семьей. Я просто Лоле доверяю в этом плане, и Лолита мне дала хорошего врача. Это психотерапевт, это институт имени Бурденко», — поделилась певица.

«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша», — пояснила она.