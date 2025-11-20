Биполярное расстройство, измены мужа-пенсионера и тяга к спиртному: что сделало певицу Славу пациентом психиатрии?
Российская певица Анастасия Сланевская, известная под сценическим именем Слава, долгое время остается в центре внимания прессы. Этой осенью она поставила точку в отношениях с пожилым возлюбленным после двадцати лет совместной жизни. Однако одинокой артистка оставалась недолго — вскоре она начала делиться подробностями о своем молодом бойфренде. В социальных сетях Славы множились эмоциональные видео, где она плакала и обвиняла близких в том, что они «всю ее высосали». В других роликах она демонстрировала не совсем адекватное поведение с бутылкой в руках. А недавно певице диагностировали биполярное расстройство. Что стало с психическим здоровьем звезды — в материале «Радио 1».
С бутылкой в руках: пагубные пристрастия певицы
Слава неоднократно говорила о своем пристрастии к алкоголю. В одной передаче на федеральном канале она призналась, что на тусовках пропивала все деньги, заработанные непосильным трудом.
Также Сланевская не явилась на вручение премии МУЗ-ТВ из-за количества выпитого накануне. Оказалось, что незадолго до церемонии ее старшая дочь Александра получила диплом о высшем образовании.
«Мы вчера так нажрались. Бабуля у нас опять руку сломала. Короче, какой-то кошмар. У нас какие-то проклятые вечеринки», — так артистка объяснила свое отсутствие.
Раскритиковавшим ее коллегам Слава ответила, что все знаменитости выпивают, но скрывают это от поклонников, чтобы оградиться от негатива. А в соцсетях она писала, что «ненормальная и гордится этим».
«Я звезда как-никак. У меня сильный характер и сильное, по крайней мере, физическое здоровье. Я могу работать, пить и отдыхать очень много и очень долго», — заверяла певица.
Когда она пыталась побороть зависимость и посмотрела на мир без алкоголя в крови, ее настигло разочарование. В итоге Сланевская нашла компромисс: не отказываться от спиртного, но ограничивать его, чтобы оставаться в своем уме.
«Если я не буду пить в каком-то клубе или плакать в интернете, то не будет выплеска вот этим плохим эмоциям, и тогда я сойду с ума, и меня будете видеть в психиатрической больнице», — заявила она.
Измены пожилого мужа-миллионера: развод и попытки вернуться
Этой осенью Слава рассталась с предпринимателем Анатолием Данилицким, с которым прожила почти полжизни, обвинив его в систематических изменах. Экс-супруг звезды старше ее на три десятка лет.
Артистка долго терпела похождения возлюбленного. Два года назад бизнесмена видели в клубе с молодыми красотками, а позже вскрылась его любовная переписка. Поговаривают, что у Данилицкого даже есть вторая семья.
Изначально Слава винила в проблемах себя и даже прибегла к пластике, чтобы удержать взгляд партнера. Также она призналась, что в какой-то момент сама отступила от верности.
«После твоей первой измены — на яхте, которую я запомнила на всю жизнь, хотя, скорее всего, она была не первой... у меня тоже были любовники», — откровенничала исполнительница хита «Одиночество-сволочь».
Разрыв серьезно сказался на психике звезды — она снова начала выпивать, тусоваться в клубах и даже обзавелась молодым любовником. Позже певица заметила, что спиртное лишь усугубило ее состояние. Настоящими же антидепрессантами для нее стали собаки породы мальтипу Жужа и Чуча.
Сам миллионер не оставляет попыток вернуться, отправляя сообщения и подарки. Вот только Слава считает их недостаточно ценными для того, чтобы простить.
«Он мне подарил колечко какое-то, я его отдала своей дочке. Это неприлично. Мне нужно колечко раз в восемь больше, и он может себе это позволить», — заявила она.
Как близкие «высасывали» силы Славы
В октябре Сланевская опубликовала в соцсетях серию слезливых видео с жалобами на предательство родственников и коллег. Она призналась, что ей тяжело меняться самой и менять свое мнение об окружающих.
«В последнее время все мои самые-самые близкие и родные люди делают очень мерзкие, отвратительные, предательские поступки... Я не знаю, что мне делать», — плакала певица.
Она подчеркнула, что ее добротой постоянно и осознанно пользовались. По словам знаменитости, близкие люди ее «загнали, затоптали, всю высосали». В следующем ролике артистка появилась с бутылкой. Она заявила, что готова продать все и купить винодельню, чтобы безвозмездно проводить мероприятия для людей.
Признание в биполярном расстройстве
После пережитого Слава поняла, что не справляется сама, и ей нужна помощь специалиста. Тогда ее звездная подруга и коллега по цеху Лолита Милявская посоветовала хорошего врача.
«У нее тоже, вы знаете, была проблема и с мужем, и с семьей. Я просто Лоле доверяю в этом плане, и Лолита мне дала хорошего врача. Это психотерапевт, это институт имени Бурденко», — поделилась певица.
В клинике ей диагностировали биполярное расстройство и назначили лечение. Врачи рекомендовали больше думать о себе и меньше о работе. После этого Сланевская продала две квартиры в столице.
«Это чисто финансовый вопрос. Просто я хочу себе дать небольшой отдых, чтобы я могла брать такое количество концертов, где бы у меня не ехала уже крыша», — пояснила она.