«Приватизировали профессии»: Юрий Лоза сделал резкое заявление о женщинах

20 ноября 2025, 12:19

Юрий Лоза высказался против участия женщин в тяжёлой атлетике и боксе

Юрий Лоза (Фото: кадр из шоу «Что было дальше?»)

Композитор Юрий Лоза высказал мнение о том, что сегодня женщинам «позволено всё». Его слова приводит издание «Абзац».





Лоза отметил, что представительницы прекрасного пола освоили многие мужские профессии, однако некоторые из этих занятий для них недопустимы.

«Они «приватизировали» все мужские профессии и занятия... Мне не нравится, когда дама поднимает тяжёлые веса. Я считаю, что это не занятие для прекрасного пола. Или когда они дерутся на ринге, бьют друг друга по физиономии», — высказался музыкант.