«Не комплексовал»: Муж Ксении Бородиной показал, как будет бороться с залысинами
Блогер Николай Сердюков начал процедуру по пересадке волос
Блогер Николай Сердюков планирует сделать пересадку волос. Он уже побывал в клинике и провёл консультацию со специалистом. Об этом Николай рассказал в личном блоге.
Супруг телеведущей Ксении Бородиной сообщил, что залысины у него присутствуют с юности. Чтобы подтвердить, что это — не новое явление, блогер опубликовал своё юношеское фото.
«Сегодня мы в центре по пересадке волос. Эти залысины у меня были всегда, но я никогда на эту тему не комплексовал!» — написал Сердюков.Николай пообщался с врачом, и ему продемонстрировали будущую линию роста волос после процедуры. Блогер утверждает, что после операции его волосы станут густыми, а клиника даёт гарантию на этот результат.
