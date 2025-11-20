Достижения.рф

«Не комплексовал»: Муж Ксении Бородиной показал, как будет бороться с залысинами

Блогер Николай Сердюков начал процедуру по пересадке волос
Николай Сердюков (Фото: Instagram* @kolya_serdiukov)

Блогер Николай Сердюков планирует сделать пересадку волос. Он уже побывал в клинике и провёл консультацию со специалистом. Об этом Николай рассказал в личном блоге.



Супруг телеведущей Ксении Бородиной сообщил, что залысины у него присутствуют с юности. Чтобы подтвердить, что это — не новое явление, блогер опубликовал своё юношеское фото.

«Сегодня мы в центре по пересадке волос. Эти залысины у меня были всегда, но я никогда на эту тему не комплексовал!» — написал Сердюков.
Николай пообщался с врачом, и ему продемонстрировали будущую линию роста волос после процедуры. Блогер утверждает, что после операции его волосы станут густыми, а клиника даёт гарантию на этот результат.

