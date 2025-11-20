«Не комплексовал»: Муж Ксении Бородиной показал, как будет бороться с залысинами

20 ноября 2025, 11:54

Блогер Николай Сердюков начал процедуру по пересадке волос

Николай Сердюков (Фото: Instagram* @kolya_serdiukov)

Блогер Николай Сердюков планирует сделать пересадку волос. Он уже побывал в клинике и провёл консультацию со специалистом. Об этом Николай рассказал в личном блоге.





Супруг телеведущей Ксении Бородиной сообщил, что залысины у него присутствуют с юности. Чтобы подтвердить, что это — не новое явление, блогер опубликовал своё юношеское фото.

«Сегодня мы в центре по пересадке волос. Эти залысины у меня были всегда, но я никогда на эту тему не комплексовал!» — написал Сердюков.