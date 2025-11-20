«Еле отодрала от кровати»: Ольга Бузова сделала шокирующее заявление о здоровье

20 ноября 2025, 12:51

Ольга Бузова пожаловалась на накопившуюся усталость и отсутствие сил

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своём личном блоге поделилась с подписчиками проблемами со здоровьем. Она сообщила, что испытывает синдром хронической усталости.





Артистка объяснила, что в последнее время с большим трудом просыпается и чувствует себя разбитой с самого утра. Бузова предположила, что причина недомогания кроется в жёстком графике и постоянном недосыпе. По словам знаменитости, её ночной сон длится всего около пяти часов.

«Уже с утра ни кофе не помогает, вообще не бодрит, ни патчи, ни душ контрастный. Усталость накапливается, сил нет. Прямо себя еле отодрала от кровати», — рассказала телеведущая.

