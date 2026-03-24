Битва за родовое гнездо, скандал с вдовой Задорнова и рождение двойни в Америке: как сложилась судьба звезды «Барвихи» Марины Орловой?
Актриса, продюсер и сценарист Марина Орлова 25 марта отмечает свой день рождения. Ей исполняется 40 лет. Для зрителей она — яркая звезда молодёжных хитов нулевых: «Маргоша», «Интерны», «Кремлёвские курсанты», «Барвиха». Та самая девушка, которую называли «последней музой» Михаила Задорнова и прочили славу новой Мэрилин Монро в Голливуде. Однако за внешним блеском светской жизни скрывалась непростая судьба, конфликты с театральным руководством, борьба за выживание в Америке и громкий имущественный скандал. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Марины ОрловойМарина Орлова родилась 25 марта 1986 года в Пятигорске. Она росла в многодетной семье, где с раннего детства проявился её артистический талант. В три года девочка уже сочиняла песни, в девять победила на вокальном конкурсе «Восходящая звезда», а затем блистала на сцене КВН, получив титул «Мисс КВН» Ставропольского края. Интересно, что её первым наставником в игре был ныне известный шоумен и продюсер Семён Слепаков*.
В 2002 году Орлова отправилась покорять Москву. Год она отучилась в школе-студии МХАТ, но затем, последовав совету знаменитого ректора Владимира Этуша, перевелась в Театральный институт имени Бориса Щукина, который окончила с красным дипломом в 2006 году. Её кинодебют состоялся в 2007 году в сериале «Сваха». Однако настоящая популярность пришла к ней благодаря ролям в сериалах «Маргоша», «Кремлёвские курсанты», а также главным ролям в картинах «Охламон» и украинском телепроекте «Родные люди».
Актриса не остановилась на достигнутом и отправилась штурмовать Голливуд. В 2011 году она окончила престижную школу Ли Страсберга в Лос-Анджелесе, где одним из её наставников был легендарный Аль Пачино. В США она снялась в сериале «Американская история ужасов», а также получила прозвище «новая Мэрилин Монро» после того, как режиссёр Адам Крайво заметил её сходство с иконой стиля.
На сегодняшний день фильмография Марины Орловой насчитывает около 50 работ. Помимо актёрской игры, она пробует себя как продюсер и сценарист. Её короткометражный фильм «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена», в котором она выступила в трёх ипостасях, получил Гран-при в Милане.
Личная жизньЛичная жизнь Орловой долгое время оставалась за семью печатями, хотя поводов для обсуждений было предостаточно. Самый громкий шлейф слухов тянулся за её отношениями с сатириком Михаилом Задорновым. Разница в возрасте составляла почти 40 лет, но их связывала тесная творческая дружба. Орлова гастролировала с Задорновым, снималась в его фильмах и поддерживала его до последних дней жизни. Журналисты окрестили её «последней музой» писателя-сатирика.
Слухи о романе ходили самые настойчивые, однако сама актриса их категорически опровергала. В интервью она подчёркивала, что Задорнов никогда не позволял себе лишнего.
«Не нужно делать из Задорнова Харви Вайнштейна. Он не был таким человеком никогда! Все эти глупые сплетни основаны только на факте, что он был мужского пола, а я — женского», — возмущалась Орлова.
Более того, после смерти сатирика в 2017 году разразился новый скандал: вдова Задорнова Елена не пустила Орлову на прощание с артистом, что лишь подлило масла в огонь пересудов об их непростых отношениях.
Вопреки прежним сведениям о том, что личная жизнь актрисы не устроена, позже выяснилось иное. В 2021 году Марина стала супругой актёра Георгия Кирьянова. В этом браке родились двойняшки: дочь Оливия и сын Леонардо.
Битва за родовое гнездоВ то время как карьера актрисы шла в гору, на родине, в Пятигорске, разгорелся настоящий скандал, который заставил Орлову отложить все голливудские проекты. Речь идёт о борьбе за семейный дом — землю, которую получили ещё её прадеды.
По словам актрисы, в 2018 году её родители оформили дарственную на дом на неё и её сестру Елену. Сёстры затеяли реконструкцию. Однако брак сестры Елены, заключённый в этот период, обернулся для семьи катастрофой. После развода бывший муж сестры Сергей начал претендовать на долю в доме. Марина утверждает, что в процессе раздела имущества появились поддельные документы: технический паспорт на дом, который на самом деле был лишь недостроенной коробкой, и даже подложное заявление от имени самой актрисы. Марине пришлось срочно вернуться из Лос-Анджелеса в Пятигорск.
«У меня был интересный проект в Лос-Анджелесе, но мне пришлось его отложить. Сомнений не было, это вопрос моего рода», — объяснила актриса своё решение.
Она призналась, что купила билет в одну сторону, настроенная добиваться справедливости. Стоит отметить, что только в мае 2025 года актрисе и ее сестре удалось отсудить долю у бывшего родственника. Так фамильный дом вернулся в собственность Орловых.
Как сейчас живет актрисаСегодня Марина Орлова находится в интересной жизненной фазе, совмещая роль многодетной матери с творческими амбициями. После рождения двойни она на время отошла от активной съемочной деятельности. Как она признавалась в интервью, первые месяцы после появления детей на свет она и её муж посвятили исключительно семье.
«Мы решили, что ближайшие два-три месяца не будем заниматься никакой работой. Хотим вдвоём с мужем насладиться нашим временем с детками. Изучать их, любить, холить и лелеять».
Актриса пока не анонсировала новые съёмки или крупные продюсерские проекты.