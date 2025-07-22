Бывший муж забирает половину гонорара: Психолог рассказала, как на самом деле живет Ваенга
Психолог Кардиакос: силу духа и характера в Ваенге воспитала семья
Российская певица Елена Ваенга отменяет концерты из-за проблем с голосом, а фанаты, переживая, продолжают восхищаться ее скромностью и силой духа. В одном из интервью Елена сказала, что не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, не считает себя звездой и просто поет.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» сообщила, что Елена Ваенга, действительно, сильная характером женщина, которая внимательна к себе и к окружающим.
«Она выросла в высоконормативной семье. В одном из интервью Елена рассказывала, что у них был жесткий режим и правила, а чувства и эмоции уходили на второй план. У таких детей, действительно, очень четко и понятно в голове может быть сложена некая лестница к успеху, где им всегда необходимо чего-то добиваться и расти», — сказала она.
По словам психолога, отношения в семье позволили Елене сложить свой контур, траекторию, где она пришла к большому успеху.
«Она рассказывала, что ей не хватало одобрения от отца, чтобы он ее похвалил, и здесь потребность в похвале могла увести Елену как раз-таки к публичным выступлениям, а целеустремленный характер привел к большой сцене», — объяснила эксперт.Она добавила, что внутри у Елены, несмотря на силу духу и закаленность характера, есть нежность и потребность отдавать что-то очень важное.
«Отношения с первым мужем, который являлся ее продюсером, были полны какой-то хорошей преданности. Даже расставшись, они остались в хороших партнерских бизнес-отношениях. Она внутри себя вырастила нечто крепкое по отношению к своим близким, они могут на нее рассчитывать. Ее бывший муж в итоге получает 50% гонорара до сих пор», — рассказала Кардиакос.
Собеседница отметила выбранную фамилию певицы, ведь «Ваенга» ассоциируется с рекой, а, значит, со спокойствием и текучестью.
«Елена очень чутка к себе, но при этом она не считает себя звездой, и в этом есть искреняя, возможно, недооцененность родителями. Певица очень правильная, она в себе воспитала эту хорошесть и деликатность, вокруг нее нет никаких скандалов. То есть она устроилась в своей жизни, и ей комфортно. Выстроила для себя более мягкие правила, которые помогают ей проявлять материнские чувства, исконно женские», — поделилась Анастасия.
Она отметила, что, с одной стороны, в Елене Ваенге есть сильная женщина с мужественными песнями, а с другой стороны, мягкая натура, где хочется отпустить себя и просто жить в своем мире.