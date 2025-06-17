Психолог раскрыла правду о браках Валерии Кудрявцевой и объяснила ее скандалы на ТВ

17 июня 2025, 11:31

Психолог Кардиакос: бунт и абьюз в жизни Кудрявцевой начался с подмены имени

Валерия Кудрявцева (Фото: телеграм-канал @lerakudryavtseva)

Успешная российская теле- и радиоведущая, актриса Валерия Кудрявцева продолжает собирать вокруг себя внимание фанатов. Недавняя ее просьба принести тапочки на церемонии премии МУЗ-ТВ подогрела образ шоу-дивы.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что бунт в телеведущей начался с первых дней ее жизни, когда ее отец, наперекор матери, написал имя в документе «Валерия», а не «Анастасия».



Подмена имени

«Подмена имени в детстве чаще всего закладывает такую дуальность, где идет борьба двух частей: например, первая часть меня хочет остаться, вторая часть хочет спокойных, тихих отношений, а третья часть хочет сиять. Условно эту внутреннюю борьбу и можно было проследить на протяжении всей жизни у Леры. Активный, бунтарский шаг к сепарации у нее случился, когда она начала встречаться с первым мужем. Это как раз было про то, что часть ее живет по одному, где она целеустремленная Лера, а другая часть — Настя. И она всегда ищет выход», — объяснила эксперт.

Валерия Кудрявцева (Фото: телеграм-канал @lerakudryavtseva)



Ранний брак и непрожитая юность

«Беременность, декрет, ранее рождение ребенка останавливает, заземляет, взрослит по-своему, дает новый статус. И такое зачастую будет вызывать потребность продлить молодость. Это будет стремление выглядеть хорошо, и нахождение в бизнесе, и расценивание внешности как неотъемлемого атрибута высококонкурентной среды», — пояснила Кардиакос.

Измена и добровольный выбор партнеров

«Она продолжает достигать, двигается в своей среде шоу-бизнеса. Неравный брак провоцирует мужчин в чем-то компенсировать свое главенство, и они начинают проявлять агрессию: пить, увлекаться непонятными вещами. То есть таким образом будто хотят компенсировать свою роль в паре», — добавила специалист.

Валерия Кудрявцева (Фото: телеграм-канал @lerakudryavtseva)



Алкоголь в браке с хоккеистом Игорем Макаровым

«С ним как бы перепрожита молодость. Дальше он пьет, но она в этих отношениях терпелива и кропотлива, как мать. И здесь, когда мы говорим про алкогольную зависимость хоккеиста, скорее всего, Лера мысленно уже давно от него отсоединилась. И это не бунт, а естественный разлад. Алкоголь в их паре как третий лишний — тот, что решает вопрос за супругов. И, вероятно, уже была некая внутренняя остановка в отношениях, которая не нравилась обоим. А алкоголь сыграл решающую роль», — сказала Анастасия.

Абьюз в отношениях телеведущей

«Поведение в отношениях может быть не абьюзивным, а девиантным, разрушительным с точки зрения того, что партнер, например, имеет зависимость. Таким образом создаются зависимые отношения, внутри которых очень сложно разделиться, потому что хочется спасти. А Валерия привыкла проходить через все трудности, а не бросать на полпути», — подчеркнула собеседница.

Валерия Кудрявцева (Фото: телеграм-канал @lerakudryavtseva)

Будущее Валерии Кудрявцевой

«У нее достаточно устойчивый собственный характер, она целеустремленная и всю жизнь четко, последовательно и кропотливо шла к своей цели. У нее сильный внутренний стержень, она может выдерживать неудачи, сложные времена и поступенчато идти дальше», — заключила Анастасия Кардиакос.