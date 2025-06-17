Психолог раскрыла правду о браках Валерии Кудрявцевой и объяснила ее скандалы на ТВ
Психолог Кардиакос: бунт и абьюз в жизни Кудрявцевой начался с подмены имени
Успешная российская теле- и радиоведущая, актриса Валерия Кудрявцева продолжает собирать вокруг себя внимание фанатов. Недавняя ее просьба принести тапочки на церемонии премии МУЗ-ТВ подогрела образ шоу-дивы.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что бунт в телеведущей начался с первых дней ее жизни, когда ее отец, наперекор матери, написал имя в документе «Валерия», а не «Анастасия».
Подмена имени
«Подмена имени в детстве чаще всего закладывает такую дуальность, где идет борьба двух частей: например, первая часть меня хочет остаться, вторая часть хочет спокойных, тихих отношений, а третья часть хочет сиять. Условно эту внутреннюю борьбу и можно было проследить на протяжении всей жизни у Леры. Активный, бунтарский шаг к сепарации у нее случился, когда она начала встречаться с первым мужем. Это как раз было про то, что часть ее живет по одному, где она целеустремленная Лера, а другая часть — Настя. И она всегда ищет выход», — объяснила эксперт.
Ранний брак и непрожитая юность
По словам психолога, ранний брак может влиять на то, что появится желание молодиться в будущем, потому что юность не прожита в той форме, в которой должна быть.
«Беременность, декрет, ранее рождение ребенка останавливает, заземляет, взрослит по-своему, дает новый статус. И такое зачастую будет вызывать потребность продлить молодость. Это будет стремление выглядеть хорошо, и нахождение в бизнесе, и расценивание внешности как неотъемлемого атрибута высококонкурентной среды», — пояснила Кардиакос.
Измена и добровольный выбор партнеров
Психолог напомнила, что после измены и развода, Кудрявцева выбирает партнеров младше себя, то есть тех, кто безопаснее, на которых можно влиять.
«Она продолжает достигать, двигается в своей среде шоу-бизнеса. Неравный брак провоцирует мужчин в чем-то компенсировать свое главенство, и они начинают проявлять агрессию: пить, увлекаться непонятными вещами. То есть таким образом будто хотят компенсировать свою роль в паре», — добавила специалист.
Алкоголь в браке с хоккеистом Игорем Макаровым
«С ним как бы перепрожита молодость. Дальше он пьет, но она в этих отношениях терпелива и кропотлива, как мать. И здесь, когда мы говорим про алкогольную зависимость хоккеиста, скорее всего, Лера мысленно уже давно от него отсоединилась. И это не бунт, а естественный разлад. Алкоголь в их паре как третий лишний — тот, что решает вопрос за супругов. И, вероятно, уже была некая внутренняя остановка в отношениях, которая не нравилась обоим. А алкоголь сыграл решающую роль», — сказала Анастасия.
Абьюз в отношениях телеведущей
«Поведение в отношениях может быть не абьюзивным, а девиантным, разрушительным с точки зрения того, что партнер, например, имеет зависимость. Таким образом создаются зависимые отношения, внутри которых очень сложно разделиться, потому что хочется спасти. А Валерия привыкла проходить через все трудности, а не бросать на полпути», — подчеркнула собеседница.
Будущее Валерии Кудрявцевой
Телеведущая, по мнению психолога, способна быть в здоровых и гармоничных отношениях, потому имеет большое и доброе сердце, где важно проходить кризисы, а не завершать их резко.
«У нее достаточно устойчивый собственный характер, она целеустремленная и всю жизнь четко, последовательно и кропотливо шла к своей цели. У нее сильный внутренний стержень, она может выдерживать неудачи, сложные времена и поступенчато идти дальше», — заключила Анастасия Кардиакос.