Психолог рассказала, что на самом деле скрывается за яркостью и пошлостью Анны Седоковой
Психолог Кардиакос: Седокова живет ярко, чтобы не разрушиться до конца
Анна Седокова после трагической гибели бывшего мужа Яниса Тиммы сначала пропала из соцсетей, затем стала периодически появляться на светских мероприятиях и в итоге решилась выйти на сцену. Многие поклонники тогда осудили её за это, однако сама исполнительница сказала, что выбирает жизнь со всеми её проблемами и препятствиями.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что Анна Седокова, хоть и транслирует свое возращение к жизни, вопреки всему, все-таки больше существует, чем живет.
«Тут же она говорит об открытости и продолжает выдерживать хейт и обвинения в свой адрес. Напомню, что это ее третья потеря в жизни: сначала отец в возрасте 50 лет, потом первый муж, теперь третий. У Анны могла образоваться некоторая внутренняя устойчивость, возможно, даже защитная реакция относительно глубокого горя», — сказала она.
По словам психолога, если бы Седокова позволила себе уйти в глубокое горевание, то ей пришлось бы перепрожить ранние потери, которые тоже связаны с мужчинами.
«У нее в целом были тяжелые отношения с мужчинами. Отец от них ушел, после чернобыльской катастрофы родители перевезли, а это разлучение с родителями как нарушение внутренней безопасности у ребенка. Такие люди, когда вырастают, чаще всего выстраивают отношения либо с недоступными фигурами, с которыми глубокая связь невозможна, либо отношения разрушаются максимально быстро», — объяснила Кардиакос.
Она добавила, что некоторые детские обиды на отца воспитали в певице стремление доказать, что у нее все получится, что она молодец.
«Дети в маленьком возрасте, проживая развод родителей, отчасти защищаются достижениями. Вероятно, у Анны есть страх быть покинутой — это страх того, что кто-то уйдет, соответственно, нужно уйти первой. И выходом становятся яркие эмоциональные отношения, основанные на эндорфинах первой близости, а это первые полгода, когда влюбленность и страсть. И как только появляется рутина, нужно включать устойчивость и выдерживать скуку, обсуждение проблем и прочее. У Анны было несколько эпизодов в жизни, где она была покинута, к тому же переживала измены своих партнеров, пыталась простить их. Получается, стабильных, устойчивых отношений у нее не было», — пояснила специалист.Кардиакос подчеркнула, что «жить жизнь» — единственный выход для певицы, чтобы удержатся и выстроить свою дорогу, почувствовать счастье.
«Сфера личной жизни у Седоковой не идет гладко, поэтому она цепляется за другие возможности жить, отвлекаясь тем самым от трудностей, в которых задействованы внутренние травмы. А подчеркивание своей красоты из-за потребности в восхищении. Вероятно, вынося личное на публику, исполнительница так проживает чувства, ведь утрату и боль не каждый понимает», — отметила она.
Судить другого человека можно, если ты прошел путь в его ботинках, поэтому выходить продолжать идти ярким путем — ее выбор, чтобы не разрушится, заключила собеседница.