Кража контракта у Меладзе, слухи о нетрадиционной ориентации* и побег из шоу-бизнеса: куда пропал экс-солист «БиС» Дмитрий Бикбаев?
Певцу, актеру и театральному режиссеру Дмитрию Бикбаеву 15 марта исполняется 38 лет. Этот харизматичный артист, покоривший сердца миллионов телезрителей в седьмом сезоне «Фабрики звезд» и в составе популярнейшего дуэта «БиС», прошел непростой путь от провинциального мальчика до столичного режиссёра и худрука. Его карьера была насыщена головокружительными взлетами, громкими скандалами и борьбой с продюсерским диктатом. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Старт в карьере
Дмитрий Бикбаев 15 марта 1988 года. В юные годы будущий артист жил в Уссурийске. Он занимался в художественной студии, посещал танцевальные занятия и уроки гимнастики. Старший брат Дмитрия, Александр, учился в Российском государственном гуманитарном университете. Когда Дима приехал к нему в Москву на летние каникулы, он решил больше не возвращаться к родителям и остался в столице.
Школу будущая звезда сцены закончил экстерном и поступил в 2004 году в Российскую академию театрального искусства. Закончил РАТИ в 2008 году с красным дипломом по специальности «Актёрское искусство».
В 2007 году Бикбаев преследовал цель стать узнаваемым публикой и успешно прошёл отборочные этап популярного телевизионного шоу «Фабрика звёзд — 7». В этот период он также встретил Влада Соколовского, с которым они основали группу «Бис». Спустя некоторое время коллектив занял третье место на проекте «Фабрика звёзд».
Робота с Меладзе
Творческий союз БиС был весьма успешным, молодые таланты завоевали множество наград и музыкальных премий. Однако в июне 2010 года их сотрудничество внезапно завершилось по решению Соколовского. Значительно позже в интервью с телеведущей Яной Чуриковой для ее YouTube-канала Дмитрий Бикбаев признается, что выкрал свой контракт с продюсером Константином Меладзе.
«Мне в какой-то момент было тяжело внутри коллектива эмоционально. Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью. Также я понимал, что театр набирает обороты, возможные спектакли. Я выкрал свой контракт и сжег его», — делился Бикбаев.
Вскоре после того, как группа распалась, Дмитрий основал коллектив в стиле поп-рок под названием 4POST. Через двенадцать месяцев группа была номинирована на премию RU.TV в категории «Реальный приход», а позже даже прошла отбор на «Евровидение».
Кроме того, в 2014 году Дмитрий участвовал в шоу «Один в один», где продемонстрировал свой талант. Но для Бикбаева было важнее найти своё место в театральной сфере, а не в музыкальной.
Театральная карьера
В 2012 году Дмитрий Бикбаев получил предложение занять пост руководителя театрального центра «Маленькая Луна». В том же году он выступил в качестве продюсера спектаклей «Сказка Царь в лице ночи» и «Орфей и Эвридика».
С января 2008 по декабрь 2019 года работал в московском театре Луны. С мая 2017 года Дмитрий Бикбаев стал художественным руководителем Культурного Центра имени И. М. Астахова. С 2022 года руководителем открытого театрального пространства «Арт-платформа».
Личная жизньВ период учёбы в университете Дмитрий встречался с Ксенией Баскаковой, но участие в проекте «Фабрика звёзд» негативно повлияло на их отношения. Впоследствии стали распространяться разговоры о том, что Дмитрий планировал связать себя узами брака с Викторией Дайнеко и актрисой Ириной Антоненко. Однако эти разговоры так и остались на уровне слухов.
В настоящее время Дмитрий говорит, что он не состоит в отношениях и не планирует их заводить. Его мысли сосредоточены на будущем театра. В интернете активно обсуждали информацию о том, что Дмитрий Бикбаев может быть представителем нетрадиционной ориентации*. Некоторые даже утверждали, что у него есть влиятельный покровитель-мужчина. Однако сам исполнитель просто смеется над подобными предположениями.
«Если людям небезразлична моя личная жизнь, то это хорошо. Любой публичный человек должен вызывать интерес, о нем должны говорить. Мне сложно вспомнить молодых артистов, работающих в жанре поп-музыки, которым не приписывали бы слухи о гомосексуализме**», — сказал Дмитрий Бикбаев в интервью проекту Heat.ru.