Бизнес с Султаном Лагучевым, пять детей и скандал с избиением подростка: Исламу Итляшеву 34 года. Как живет исполнитель хита «Дикая»
5 октября популярному исполнителю Исламу Итляшеву исполняется 34 года. Его песни входят в музыкальные чарты, клипы набирают миллионы просмотров, а имя известно далеко за пределами Кавказа. О том, как артист пришел к успеху и что известно о его семье, расскажет «Радио 1».
Биография Ислама ИтляшеваНастоящее имя певца — Хаджиисмаил Владимирович Итляшев. Он родился 5 октября 1991 года в Черкесске, Карачаево-Черкесской автономной области. Отец будущего артиста — черкес, мать — кабардинка, танцевавшая в известном ансамбле «Кабардинка». В студенческие годы Ислам выступал в музыкальной группе при учебном заведении. Детская мечта артиста была связана не с музыкой, а со спортом: он хотел стать бойцом ММА, как его брат. Однако профессиональной спортивной карьеры у него не сложилось.
Итляшев часто появляется на публике в черных очках: один глаз у него поврежден в результате травмы, которую сам певец объяснял фразой: «железо прилетело». Помимо творчества он занимается фермерством: он наследовал от деда 40 гектаров земли, где выращивает пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Также певец организовал конные туристические маршруты в родном селе.
Начало музыкальной карьеры: «Ты полюбила хулигана»Первые успехи пришли к артисту в 2011 году после исполнения песни «Милана». В 2016 году он получил премию «Серебряный кувшин», которую ежегодно вручают в Карачаево-Черкесии артисту года.
Дебютный альбом «Ты полюбила хулигана» вышел в 2018 году. Уже через год, в 2019-м, Итляшев выпустил сразу восемь синглов — «Салам Алейкум Братьям!», «Сын», «Мама», «Странник», «Птицам небо, а землю бродягам», «Туда где только ты», «Сердце черкеса», «По следам зари». В том же году он представил альбом «Воровал и буду воровать».
Популярность и главные песниНастоящая слава пришла к исполнителю в 2020 году: композиция «Она любила розы» вошла в топ-100 чарта «ВКонтакте». Год спустя клип на песню «Хулиган» стал одним из самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube в России. В 2021 году Ислам Итляшев выступил на Гала-концерте «Шансон ТВ — все звезды» в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. С тех пор он неоднократно попадал в музыкальные чарты и закрепился в числе самых популярных исполнителей шансона в стране.
В числе наиболее известных композиций певца — «Ай-яй-яй» («Дикая»), «Кобра», «Она любила розы», «Хулиган», «Звездочка». В 2022 году Ислам Итляшев был удостоен звания «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики». В 2023 году он получил премию «Шансон года» за песню «Ресторан». Кроме того, помимо музыкальной деятельности, артист запустил собственный бренд одежды Aijanskie, совместно с другим исполнителем — Султаном Лагучевым.
Личная жизнь и семья Ислама ИтляшеваУ певца есть брат и сестра. Брат — Хасан Итляшев, мастер спорта по рукопашному бою и боевому самбо, тренирует молодых спортсменов.
Сам Ислам женат: его супругу зовут Рамина. Она активно поддерживает певца в творчестве, сопровождает его на гастролях и выступает главным советником. В семье пятеро детей, имена троих старших известны — сыновья Амиран и Хамид, а также дочь Айла, которая занимается танцами и уже демонстрирует творческие способности. По словам Итляшева, именно семья — главный источник вдохновения.
Ислам Итляшев сегодняПевец продолжает активную гастрольную деятельность. В феврале 2025 года было анонсировано его выступление в Краснодаре с программой «Она любила розы…». Вместе с музыкальными успехами артист не раз оказывался в центре скандалов. В январе 2025 года девушка по имени Алина обвинила его в избиении.
По ее словам, инцидент произошел в Саранске, когда ей исполнилось 16 лет. Она утверждала, что познакомилась с певцом через соцсети и отправилась к нему в отель, где он якобы отнял у нее телефон и применил физическую силу после отказа от интимной связи. Однако уже через месяц Алина извинилась за свои слова, назвав все «неудачным хайпом».