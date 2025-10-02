Достижения.рф

«Человек-мем» Николай Василенко зарегистрировал свою улыбку как бренд

Николай Василенко, известный как «человек-мем» из Ростова-на-Дону, официально зарегистрировал свою лучезарную улыбку как товарный знак. Об этом сообщает Mash.



Ранее, в январе, он подал заявку в Роспатент на использование имени и хештега #улыбканиколаявасиленко.

Теперь под этим брендом Василенко сможет выпускать продукцию различного типа: водку, лавандовый раф, ромашковый чай, косметику, одежду и ювелирные изделия.

Таким образом, популярный ростовский блогер превращает свою узнаваемую улыбку в коммерческий проект.

