«Человек-мем» Николай Василенко зарегистрировал свою улыбку как бренд

Блогер Николай Василенко зарегистрировал свою улыбку как товарный знак
Николай Василенко, известный как «человек-мем» из Ростова-на-Дону, официально зарегистрировал свою лучезарную улыбку как товарный знак. Об этом сообщает Mash.
Ранее, в январе, он подал заявку в Роспатент на использование имени и хештега #улыбканиколаявасиленко.
Теперь под этим брендом Василенко сможет выпускать продукцию различного типа: водку, лавандовый раф, ромашковый чай, косметику, одежду и ювелирные изделия.
Таким образом, популярный ростовский блогер превращает свою узнаваемую улыбку в коммерческий проект.
