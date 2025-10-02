«Раздавала призы в костюме банки»: Певица МакSим раскрыла, как покорила Россию
МакSим вспомнила, как начинала карьеру певицы в переходах и питалась лавашом
Певица Марина Абросимова, наиболее известная под псевдонимом МакSим, рассказала о начале своей карьеры. Её слова приводит «Сноб».
МакSим приехала в Москву с альбомом «Трудный возраст», но радиостанции не хотели его ставить. На первом этапе ей пришлось подрабатывать на улице. Она раздавала призы в костюме банки из-под газировки, а в перерывах пела с музыкантами в переходах.
«Есть особо не хотелось — достаточно было лаваша какого-нибудь. Да я и избалованной не была — я из простой семьи. Главное — хватало на хлеб и на перекус. Даже оставались какие-то деньги, хоть мы и давали мзду за возможность играть в переходах», — рассказала певица.Ситуация изменилась после фестиваля «Вспышка» в Санкт-Петербурге. Когда МакSим исполнила «Трудный возраст», 14 тысяч зрителей подпевали ей. После этого случая компания Gala Records предложила ей контракт.