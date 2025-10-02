Агата Муцениеце официально сменила фамилию после замужества
Агата Муцениеце вышла замуж во второй раз за аккордеониста Петра Дрангу. В преддверии свадьбы актриса решила взять фамилию мужа. Она сразу обновила свои аккаунты в соцсетях на Agata Dranga.
Беременная звезда «Закрытой школы» посетила МФЦ для смены документов. Её подруга Александра Рей записала забавное видео в своем Instagram*, в котором с юмором комментировала место встречи.
«Как давно мы не виделись! И где она попросила меня встретиться? В МФЦ! Супер! Лучшая моя жизнь!» — отметила Рей, смеясь.
В январе 2025 года звезды открыто заявили о своем романе. В мае Агата сообщила, что Петр сделал ей предложение, и она с радостью согласилась. В июне актриса подтвердила слухи о своей беременности. В следующем месяце она устроила гендер-пати, на котором стало известно, что у них будет дочь.