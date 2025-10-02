Агата Муцениеце официально сменила фамилию после замужества

02 октября 2025, 15:37

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Агата Муцениеце вышла замуж во второй раз за аккордеониста Петра Дрангу. В преддверии свадьбы актриса решила взять фамилию мужа. Она сразу обновила свои аккаунты в соцсетях на Agata Dranga.





Беременная звезда «Закрытой школы» посетила МФЦ для смены документов. Её подруга Александра Рей записала забавное видео в своем Instagram*, в котором с юмором комментировала место встречи.





«Как давно мы не виделись! И где она попросила меня встретиться? В МФЦ! Супер! Лучшая моя жизнь!» — отметила Рей, смеясь.