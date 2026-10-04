04 октября 2026, 15:58

Ислам Итляшев (фото: Instagram* / islam_itlyashev)

Артисту Исламу Итляшеву, чьи песни «Кобра», «Дикая» и «Она любила розы» годами не покидают танцполы ресторанов от Черкесска до Сургута, а клипы собирают сотни миллионов просмотров, 5 октября исполняется 35 лет. О том, как певец пришел к успеху и что известно о его семье, расскажет «Радио ​1».





Содержание Биография Ислама Итляшева Начало музыкальной карьеры: «Ты полюбила хулигана» Популярность и главные песни Личная жизнь и семья Ислама Итляшева Ислам Итляшев сегодня



Биография Ислама Итляшева

Начало музыкальной карьеры: «Ты полюбила хулигана»

Ислам Итляшев (фото: Instagram* / islam_itlyashev)

Популярность и главные песни

Личная жизнь и семья Ислама Итляшева

Ислам Итляшев сегодня