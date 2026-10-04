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Шестеро детей, «неудачный хайп» 16-летней фанатки и бизнес с Султаном Лагучевым: автору хита «Кобра» Исламу Итляшеву 35 лет

Ислам Итляшев (фото: Instagram* / islam_itlyashev)

Артисту Исламу Итляшеву, чьи песни «Кобра», «Дикая» и «Она любила розы» годами не покидают танцполы ресторанов от Черкесска до Сургута, а клипы собирают сотни миллионов просмотров, 5 октября исполняется 35 лет. О том, как певец пришел к успеху и что известно о его семье, расскажет «Радио ​1».




Биография Ислама Итляшева

Настоящее имя певца — Хаджиисмаил Владимирович Итляшев. Он родился 5 октября 1991 года в Черкесске, Карачаево-Черкесской автономной области. Отец будущего артиста — черкес, мать — кабардинка, танцевавшая в известном ансамбле «Кабардинка». В студенческие годы Ислам выступал в музыкальной группе при учебном заведении. Детская мечта артиста была связана не с музыкой, а со спортом: он хотел стать бойцом ММА, как его брат. Однако профессиональной спортивной карьеры у него не сложилось.

Итляшев часто появляется на публике в черных очках: один глаз у него поврежден в результате травмы, которую сам певец объяснял фразой: «железо прилетело». Помимо творчества он занимается фермерством: он наследовал от деда 40 гектаров земли, где выращивает пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Также певец организовал конные туристические маршруты в родном селе.

Начало музыкальной карьеры: «Ты полюбила хулигана»

Первые успехи пришли к артисту в 2011 году после исполнения песни «Милана». В 2016 году он получил премию «Серебряный кувшин», которую ежегодно вручают в Карачаево-Черкесии артисту года.

Ислам Итляшев (фото: Instagram* / islam_itlyashev)
Дебютный альбом «Ты полюбила хулигана» вышел в 2018 году. Уже через год, в 2019-м, Итляшев выпустил сразу восемь синглов — «Салам Алейкум Братьям!», «Сын», «Мама», «Странник», «Птицам небо, а землю бродягам», «Туда где только ты», «Сердце черкеса», «По следам зари». В том же году он представил альбом «Воровал и буду воровать».

Популярность и главные песни

Настоящая слава пришла к исполнителю в 2020 году: композиция «Она любила розы» вошла в топ-100 чарта «ВКонтакте». Год спустя клип на песню «Хулиган» стал одним из самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube в России. В 2021 году Ислам Итляшев выступил на Гала-концерте «Шансон ТВ — все звезды» в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. С тех пор он неоднократно попадал в музыкальные чарты и закрепился в числе самых популярных исполнителей шансона в стране.

В числе наиболее известных композиций певца — «Ай-яй-яй» («Дикая»), «Кобра», «Она любила розы», «Хулиган», «Звездочка». В 2022 году Ислам Итляшев был удостоен звания «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики». В 2023 году он получил премию «Шансон года» за песню «Ресторан». Кроме того, помимо музыкальной деятельности, артист запустил собственный бренд одежды Aijanskie, совместно с другим исполнителем — Султаном Лагучевым.

Личная жизнь и семья Ислама Итляшева

Личная жизнь Ислама Итляшева долгие годы оставалась terra incognita для широкой публики — и это при том, что песни артиста буквально пропитаны любовной лирикой. Поклонницы, вдохновлённые хитами вроде «Дикой» или «Она любила розы», часто задавались вопросом: кто же та женщина, которой адресованы эти строки? Ответ оказался прозаичным. Ислам женился в 20 лет, и его избранницей стала женщина по имени Рамина, которая с тех пор остаётся не только супругой, но и главным советником, музой и критиком артиста.

«Именно семья — главный источник вдохновения», — неоднократно повторял Итляшев в интервью, и это не просто красивая фраза. В семье Итляшевых подрастают шестеро детей: младшей дочери в апреле 2026 года исполнился один год, и родители устроили по этому случаю пышный праздник, кадрами с которого охотно делились в социальных сетях. Старшая дочь Айла уже занимается танцами и демонстрирует творческие способности, а один из сыновей снялся в клипе отца на песню «Сын».

Ислам Итляшев сегодня

Вместе с музыкальными успехами артист не раз оказывался в центре скандалов. В январе 2025 года девушка по имени Алина обвинила его в избиении. По ее словам, инцидент произошел в Саранске, когда ей исполнилось 16 лет. Она утверждала, что познакомилась с певцом через соцсети и отправилась к нему в отель, где он якобы отнял у нее телефон и применил физическую силу после отказа от интимной связи. Однако уже через месяц Алина извинилась за свои слова, назвав все «неудачным хайпом».

Ислам Итляшев (фото: Instagram* / islam_itlyashev)


Сегодня Ислам Итляшев продолжает активную гастрольную деятельность, игнорируя любые попытки списать его со счетов после скандала. В 2026 году он выпустил целую серию синглов — от «Боинга» и «Какое дело» до «Мужского сердца» и «Ай да она», — подтверждая статус одного из самых плодовитых артистов на российской эстраде.*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова

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