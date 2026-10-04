Шестеро детей, «неудачный хайп» 16-летней фанатки и бизнес с Султаном Лагучевым: автору хита «Кобра» Исламу Итляшеву 35 лет
Артисту Исламу Итляшеву, чьи песни «Кобра», «Дикая» и «Она любила розы» годами не покидают танцполы ресторанов от Черкесска до Сургута, а клипы собирают сотни миллионов просмотров, 5 октября исполняется 35 лет. О том, как певец пришел к успеху и что известно о его семье, расскажет «Радио 1».
Биография Ислама ИтляшеваНастоящее имя певца — Хаджиисмаил Владимирович Итляшев. Он родился 5 октября 1991 года в Черкесске, Карачаево-Черкесской автономной области. Отец будущего артиста — черкес, мать — кабардинка, танцевавшая в известном ансамбле «Кабардинка». В студенческие годы Ислам выступал в музыкальной группе при учебном заведении. Детская мечта артиста была связана не с музыкой, а со спортом: он хотел стать бойцом ММА, как его брат. Однако профессиональной спортивной карьеры у него не сложилось.
Итляшев часто появляется на публике в черных очках: один глаз у него поврежден в результате травмы, которую сам певец объяснял фразой: «железо прилетело». Помимо творчества он занимается фермерством: он наследовал от деда 40 гектаров земли, где выращивает пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Также певец организовал конные туристические маршруты в родном селе.
Начало музыкальной карьеры: «Ты полюбила хулигана»Первые успехи пришли к артисту в 2011 году после исполнения песни «Милана». В 2016 году он получил премию «Серебряный кувшин», которую ежегодно вручают в Карачаево-Черкесии артисту года.
Дебютный альбом «Ты полюбила хулигана» вышел в 2018 году. Уже через год, в 2019-м, Итляшев выпустил сразу восемь синглов — «Салам Алейкум Братьям!», «Сын», «Мама», «Странник», «Птицам небо, а землю бродягам», «Туда где только ты», «Сердце черкеса», «По следам зари». В том же году он представил альбом «Воровал и буду воровать».
Популярность и главные песниНастоящая слава пришла к исполнителю в 2020 году: композиция «Она любила розы» вошла в топ-100 чарта «ВКонтакте». Год спустя клип на песню «Хулиган» стал одним из самых просматриваемых музыкальных видео на YouTube в России. В 2021 году Ислам Итляшев выступил на Гала-концерте «Шансон ТВ — все звезды» в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске. С тех пор он неоднократно попадал в музыкальные чарты и закрепился в числе самых популярных исполнителей шансона в стране.
В числе наиболее известных композиций певца — «Ай-яй-яй» («Дикая»), «Кобра», «Она любила розы», «Хулиган», «Звездочка». В 2022 году Ислам Итляшев был удостоен звания «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики». В 2023 году он получил премию «Шансон года» за песню «Ресторан». Кроме того, помимо музыкальной деятельности, артист запустил собственный бренд одежды Aijanskie, совместно с другим исполнителем — Султаном Лагучевым.
Личная жизнь и семья Ислама ИтляшеваЛичная жизнь Ислама Итляшева долгие годы оставалась terra incognita для широкой публики — и это при том, что песни артиста буквально пропитаны любовной лирикой. Поклонницы, вдохновлённые хитами вроде «Дикой» или «Она любила розы», часто задавались вопросом: кто же та женщина, которой адресованы эти строки? Ответ оказался прозаичным. Ислам женился в 20 лет, и его избранницей стала женщина по имени Рамина, которая с тех пор остаётся не только супругой, но и главным советником, музой и критиком артиста.
«Именно семья — главный источник вдохновения», — неоднократно повторял Итляшев в интервью, и это не просто красивая фраза. В семье Итляшевых подрастают шестеро детей: младшей дочери в апреле 2026 года исполнился один год, и родители устроили по этому случаю пышный праздник, кадрами с которого охотно делились в социальных сетях. Старшая дочь Айла уже занимается танцами и демонстрирует творческие способности, а один из сыновей снялся в клипе отца на песню «Сын».
Ислам Итляшев сегодняВместе с музыкальными успехами артист не раз оказывался в центре скандалов. В январе 2025 года девушка по имени Алина обвинила его в избиении. По ее словам, инцидент произошел в Саранске, когда ей исполнилось 16 лет. Она утверждала, что познакомилась с певцом через соцсети и отправилась к нему в отель, где он якобы отнял у нее телефон и применил физическую силу после отказа от интимной связи. Однако уже через месяц Алина извинилась за свои слова, назвав все «неудачным хайпом».
Сегодня Ислам Итляшев продолжает активную гастрольную деятельность, игнорируя любые попытки списать его со счетов после скандала. В 2026 году он выпустил целую серию синглов — от «Боинга» и «Какое дело» до «Мужского сердца» и «Ай да она», — подтверждая статус одного из самых плодовитых артистов на российской эстраде.