«Года два бы просто пожила»: Оксана Самойлова захотела исчезнуть из соцсетей
Оксана Самойлова призналась, что мечтает на пару лет уйти из социальных сетей
Оксана Самойлова рассказала, что в последнее время всё чаще задумывается о полном уходе из социальных сетей. По словам блогерши, почти год она старается значительно меньше делиться личной жизнью с подписчиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Публичность и постоянное присутствие в интернете, признаётся Оксана, даются ей непросто. Несмотря на то что соцсети остаются важной частью её работы, иногда ей хочется полностью отключиться от виртуальной жизни.
«Если бы не моя работа, которая подвязана напрямую с социальными сетями, я бы удалила все свои страницы и года два бы просто пожила, чтобы выдохнуть… Это очень тяжело психологически проживать», — рассказала Самойлова.Блогерша не уточнила, планирует ли действительно в ближайшее время сделать такой длительный перерыв. Пока она продолжает вести соцсети, однако всё чаще ограничивает количество личного контента.