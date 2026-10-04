«Года два бы просто пожила»: Оксана Самойлова захотела исчезнуть из соцсетей

04 октября 2026, 15:47

Оксана Самойлова призналась, что мечтает на пару лет уйти из социальных сетей

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова рассказала, что в последнее время всё чаще задумывается о полном уходе из социальных сетей. По словам блогерши, почти год она старается значительно меньше делиться личной жизнью с подписчиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Публичность и постоянное присутствие в интернете, признаётся Оксана, даются ей непросто. Несмотря на то что соцсети остаются важной частью её работы, иногда ей хочется полностью отключиться от виртуальной жизни.





«Если бы не моя работа, которая подвязана напрямую с социальными сетями, я бы удалила все свои страницы и года два бы просто пожила, чтобы выдохнуть… Это очень тяжело психологически проживать», — рассказала Самойлова.