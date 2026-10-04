«Радуйся, что у тебя был секс»: Прохор Шаляпин резко высказался о мемуарах актрис

04 октября 2026, 14:44

Прохор Шаляпин раскритиковал откровения актрис о харассменте

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин высказался о мемуарах актрис, которые спустя десятилетия рассказывают о домогательствах со стороны известных продюсеров. Певец заявил, что не поддерживает подобные откровения, особенно если речь идёт о людях, которых уже нет в живых. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По мнению Шаляпина, публично обсуждать такие истории спустя много лет не стоит, поскольку умершие люди уже не могут ответить на обвинения и представить свою версию событий.





«Я против мемуаров, когда актрисы спустя 50 лет рассказывают про давно умерших своих продюсеров, которые давно в могилах, что они к ним приставали», — заявил артист.

«Я считаю, переспала — помалкивай, взяла деньги, в сумку положила и пошла домой, перекрестилась, помолилась, грехи отпустили — все, с чистого листа начала день», — заявил Шаляпин.

«Да радуйся вообще, что у тебя был секс в этой жизни! У многих, вон, у молодежи сейчас нет секса, посмотрите, все кривые ходят», — высказался он.