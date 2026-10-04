«Я не стремлюсь к идеальности»: Ида Галич раскрыла свой главный лайфхак

04 октября 2026, 15:50

Ида Галич призналась, что успевает всё благодаря отказу от перфекционизма

Ида Галич (Фото: Telegram / @GALICH_onok)

Ида Галич рассказала в шоу «Кстати», как ей удаётся совмещать карьеру, творчество, бизнес и семейную жизнь. По словам блогера, её главный секрет тайм-менеджмента довольно прост — она не пытается быть идеальной во всём.





За последнее время Ида успела сыграть главную роль в сериале, заняться написанием книги и продолжить работу диджеем. При этом она воспитывает двоих детей и признаётся, что старается уделять внимание и семейной жизни.





«Я не верю в концепцию абсолюта. Я не идеальная мама. Я достаточно хороший родитель, я достаточно хороший производитель, я достаточно хороший начальник, я достаточно хороший блогер и бизнесмен», — поделилась Галич.

«Я не стремлюсь к идеальности, и мне кажется, именно поэтому у меня получаются какие-то вещи», — объяснила она.