«Я не стремлюсь к идеальности»: Ида Галич раскрыла свой главный лайфхак
Ида Галич призналась, что успевает всё благодаря отказу от перфекционизма
Ида Галич рассказала в шоу «Кстати», как ей удаётся совмещать карьеру, творчество, бизнес и семейную жизнь. По словам блогера, её главный секрет тайм-менеджмента довольно прост — она не пытается быть идеальной во всём.
За последнее время Ида успела сыграть главную роль в сериале, заняться написанием книги и продолжить работу диджеем. При этом она воспитывает двоих детей и признаётся, что старается уделять внимание и семейной жизни.
«Я не верю в концепцию абсолюта. Я не идеальная мама. Я достаточно хороший родитель, я достаточно хороший производитель, я достаточно хороший начальник, я достаточно хороший блогер и бизнесмен», — поделилась Галич.Блогер считает, что именно отсутствие стремления к безупречности помогает ей справляться с большим количеством задач. Вместо попыток довести каждую сферу жизни до идеала Ида позволяет себе просто быть «достаточно хорошей».
«Я не стремлюсь к идеальности, и мне кажется, именно поэтому у меня получаются какие-то вещи», — объяснила она.И, судя по результатам, такой подход действительно работает: по крайней мере, за последний год заметных провалов в карьере Галич не случалось. Похоже, формула «достаточно хорошо» иногда работает лучше, чем бесконечная гонка за идеалом.