02 марта 2026, 12:52

Умар Джабраилов (фото: Instagram* @umar_dzhabrailov)

Имя Умара Джабраилова десятилетиями звучало в политических кулуарах, бизнес-хрониках и светских новостях. Миллионер, сенатор, меценат и герой скандалов — он прожил жизнь на высокой скорости, не раз оказываясь в центре громких историй. Его путь оборвался в 2026 году, оставив после себя множество вопросов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание От Грозного до МГИМО: «свободное распределение» и большие амбиции Капитал 90-х: «Данако», «Славянская» и выстрелы у Киевского вокзала Президентская гонка и сенаторский мандат Умара Джабраилова «Мужчина московской мечты»: женщины, мода и громкие имена Стрельба в Four Seasons и «золотой пистолет» Взрыв, операции и признания о зависимости Умара Джабраилова Попытка суицида и последние годы

От Грозного до МГИМО: «свободное распределение» и большие амбиции

Капитал 90-х: «Данако», «Славянская» и выстрелы у Киевского вокзала

Умар Джабраилов (фото: Instagram* @umar_dzhabrailov)

Президентская гонка и сенаторский мандат Умара Джабраилова

Умар Джабраилов и Рамзан Кадыров (фото: Instagram* @umar_dzhabrailov)

«Мужчина московской мечты»: женщины, мода и громкие имена

«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке «Миллионер» в самом модном тогда Ресторане «Сан-Мишель» являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang. Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым».

Умар Джабраилов и Ксения Собчак (фото: Instagram* @umar_dzhabrailov)

Стрельба в Four Seasons и «золотой пистолет»

Взрыв, операции и признания о зависимости Умара Джабраилова

Умар Джабраилов (фото: Instagram* @umar_dzhabrailov)

Попытка суицида и последние годы