Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой на 68-м году жизни: роман с Собчак, многочисленные скандалы и последние дни
Имя Умара Джабраилова десятилетиями звучало в политических кулуарах, бизнес-хрониках и светских новостях. Миллионер, сенатор, меценат и герой скандалов — он прожил жизнь на высокой скорости, не раз оказываясь в центре громких историй. Его путь оборвался в 2026 году, оставив после себя множество вопросов. Подробности — в материале «Радио 1».
От Грозного до МГИМО: «свободное распределение» и большие амбиции
Умар Алиевич Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном, в семье, прошедшей через тяжелые испытания. Его отец, Али (Альви) Джабраилов, пережил депортацию чеченского народа в Казахстан, а вернувшись на родину, работал секретарем райкома комсомола, трудился в нефтяной отрасли и писал стихи. Мать, Руми Саракаева, воспитывала шестерых детей.
После школы в 1973 году Джабраилов отправился в Москву и поступил в пушно-меховой техникум Роспотребсоюза. Отслужив в Ракетных войсках стратегического назначения в украинском Коростене, где вступил в КПСС, он поставил перед собой цель поступить в МГИМО. С первой попытки баллов не хватило, год он провел на подготовительном факультете, а затем стал студентом факультета экономики. В 1985 году окончил вуз с отличием, получил свободное распределение и остался работать лаборантом.
Капитал 90-х: «Данако», «Славянская» и выстрелы у Киевского вокзала
В конце 80-х Джабраилов работал инспектором-искусствоведом в кооперативной галерее «Москва», но уже в 1989 году основал ТОО «Данако». Компания владела сетью АЗС в Москве и области и поставляла нефтепродукты для государственных нужд. По ряду данных, его первоначальный капитал связывали с так называемыми «чеченскими авизо» — финансовыми схемами начала 90-х.
В 1993 году вместе с партнером он открыл в гостинице «Славянская» магазин французской моды «Даната». Именно там состоялось знакомство с американцем Полом Тейтумом, главой СП «Интурист-РедАмер». Джабраилов занял пост первого заместителя гендиректора, а затем фактически возглавил структуру.
Сотрудничество закончилось скандалом. В 1996 году Тейтум обвинил бизнес-партнера в организации покушения, а в ноябре того же года был застрелен у Киевского вокзала. Причастность Джабраилова доказана не была, однако въезд в США для него закрыли.
Позднее он возглавил группу компаний «Плаза», управлявшую элитной недвижимостью, работал в ОАО «Манежная площадь», вошел в банковский сектор — стал членом совета директоров «Российского капитала», а затем возглавил совет банка «Первое ОВК». С этим периодом связывали убийство вице-президента банка Людмилы Красногер, которая, по данным правоохранителей, возражала против действий Джабраилова с акциями.
Президентская гонка и сенаторский мандат Умара Джабраилова
В 2000 году Джабраилов был зарегистрирован кандидатом в президенты России от инициативной группы «Сила разума». Регистрация сопровождалась проверкой Генпрокуратуры по факту возможной подделки подписей, однако его имя оказалось в бюллетене. В декларации значились 8,66 млн рублей дохода, квартира площадью почти 500 квадратных метров и BMW 850. На выборах он занял последнее место, набрав чуть более 78 тысяч голосов.
В 2004 году Джабраилов стал сенатором от Чеченской Республики. В Совете Федерации вошел в Комитет по экономике и занял пост заместителя председателя Комитета по международным делам. В 2006 году был награжден орденом имени Ахмата Кадырова. Осенью 2009-го досрочно сложил полномочия и стал советником Сергея Приходько.
После ухода из Совфеда защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал монографию «Эффективное государство в контексте глобализации», занимался общественными проектами, возглавлял Российско-Катарский деловой совет, основал движение «Сила» и ассоциацию «Аванти», выступал с инициативой перевозки советских памятников с Украины в Россию.
«Мужчина московской мечты»: женщины, мода и громкие имена
Джабраилов никогда не скрывал любви к красивой жизни и ярким женщинам. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун, Орнеллой Мути, Наоми Кэмпбелл, Тиной Канделаки. Полгода он появлялся на публике с певицей Алексой, разница в возрасте с которой составляла 30 лет.
В 2019 году он сам признался, что в начале 2000-х состоял в отношениях с Ксенией Собчак. После его смерти журналистка написала:
«Когда я приехала в Москву, Умар в кепке «Миллионер» в самом модном тогда Ресторане «Сан-Мишель» являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу. Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный — в общем, мужчина московской мечты. Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang. Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи — дать интервью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание. Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым».
Сам Джабраилов в 2023 году говорил, что так и не встретил «ту самую», а в 2025-м писал: «мне слишком много лет, и наврядли найдется такая, кто согласится связать свою жизнь с таким немолодым человеком».
Он был дважды женат. Дочери Даната и Альвина выросли в Монте-Карло и позже переехали в Берлин.
Стрельба в Four Seasons и «золотой пистолет»
29 августа 2017 года имя экс-сенатора оказалось в криминальной хронике. В московском отеле Four Seasons он устроил стрельбу из наградного пистолета Ярыгина. В потолке номера обнаружили пулевые отверстия, в комнате нашли белый порошок.
Сначала Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Он объяснил произошедшее нервным срывом и тем, что неумело проверял оружие. Позднее был признан виновным в потреблении наркотических веществ без назначения врача и в хулиганстве с применением оружия. Суд назначил штраф в 500 тысяч рублей. Скандал стоил ему членства в «Единой России».
Взрыв, операции и признания о зависимости Умара Джабраилова
В 2023 году Джабраилов рассказал, что рядом с его машиной прогремел взрыв. Он едва не лишился руки, лицо серьезно пострадало. Последовали пластические операции и осложнения: инфекция, пересадка хряща из ребра для восстановления носа.
Тогда же он откровенно говорил о наркозависимости, нескольких курсах реабилитации и о том, что избавление от пагубной привычки стало для него «почти чудом».
В 2024 году в одном из интервью он обвинил певицу Алексу и ее супруга Вячеслава Дайчева в выводе более 1,5 млн рублей со счета его компании, пообещав обратиться в суд, если не получит объяснений.
Попытка суицида и последние годы
1 апреля 2020 года Джабраилов был госпитализирован в институт имени Склифосовского после попытки самоубийства в гостинице «Измайлово». Он сам попросил вызвать скорую помощь. Врачи сообщили об удовлетворительном состоянии.
2 марта 2026 года Умар Алиевич Джабраилов скончался на 68-м году жизни, совершив самоубийство в ЖК «Vesper Tverskaya». За несколько часов до смерти он записал видеосообщение, в котором рассказал, что обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. Также сообщается, что после себя он мог оставить долги в размере 1,5 миллиарда рублей.