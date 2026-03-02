«Весну разрешаем!»: Орбакайте с мужем нарушили привычную жизнь Пугачёвой на Кипре

02 марта 2026, 10:26

Семья Пугачёвой собралась на Кипре для празднования «первого воскресенья весны»

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

На Кипре певица Алла Пугачёва отметила придуманный ею праздник в кругу семьи. К 76-летней певице приехали старшая дочь Кристина Орбакайте с мужем, а также младшие дети — Лиза и Гарри. Об этом стало известно из личного блога Орбакайте.





Кристина опубликовала видео, на котором семья дарит прохожим жёлтые цветы, а затем садится за праздничный стол. Пугачёва произнесла тост: «Вы мои любимые все. Я надеюсь, что эта любовь взаимна», после чего все трижды воскликнули: «Весну разрешаем!». Отмечается, что супруг певицы Максим Галкин* в праздновании не участвовал — он находится на гастролях в Европе.

«Первое воскресенье весны! Праздник жёлтых цветов», — подписала ролик дочь Примадонны.