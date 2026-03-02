Певица Слава разрыдалась из-за скандала на концерте в Пензе
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) разрыдалась из-за скандала на концерте в Пензе. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
После неудачного выступления в Смоленске, артистка едва завершила тур, и в последнем городе вышла на сцену не в лучшей физической форме. Во время концерта к ней подошли несколько зрителей с жалобами, и Слава публично пообещала вернуть им деньги за билеты. Но это было только начало.
«Я сразу сказала директору, что не могу подняться с постели, у меня нет сил встать, ну клянусь! Меня шатало из стороны в сторону, не потому что пьяная, а потому что я на таблетках. Но мне сказали: "Иди работай, потому что если мы откажемся от концерта, то будет 2 млн штрафа". Вот, приехала! Сейчас будут писать обязательно, что Слава пьяная, потому что правда никому не нужна… Мне жутко неприятно, хочу разрыдаться, потому что не хочу выносить этот позор!» — пояснила исполнительница.
Слава считает, что произошедшее было тщательно спланированной провокацией, направленной на подрыв её репутации.
В воскресенье, 1 марта, известная певица посетила областной центр с концертом. На выступление пришло множество зрителей, но вместо ожидаемых видео с песнями и овациями, социальные сети заполнились кадрами, на которых артистка ссорится со своими поклонниками. Пензенцы делились видеозаписями, утверждая, что Слава вышла на сцену в состоянии алкогольного опьянения, а некоторые жаловались на то, что она пела не в такт с фонограммой.