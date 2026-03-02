Певица Слава разрыдалась из-за скандала на концерте в Пензе

02 марта 2026, 09:47

Слава (Анастасия Сланевская) (Фото: Инстаграм* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) разрыдалась из-за скандала на концерте в Пензе. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».





После неудачного выступления в Смоленске, артистка едва завершила тур, и в последнем городе вышла на сцену не в лучшей физической форме. Во время концерта к ней подошли несколько зрителей с жалобами, и Слава публично пообещала вернуть им деньги за билеты. Но это было только начало.





«Я сразу сказала директору, что не могу подняться с постели, у меня нет сил встать, ну клянусь! Меня шатало из стороны в сторону, не потому что пьяная, а потому что я на таблетках. Но мне сказали: "Иди работай, потому что если мы откажемся от концерта, то будет 2 млн штрафа". Вот, приехала! Сейчас будут писать обязательно, что Слава пьяная, потому что правда никому не нужна… Мне жутко неприятно, хочу разрыдаться, потому что не хочу выносить этот позор!» — пояснила исполнительница.