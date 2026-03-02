Драматург Николай Коляда умер на 69-м году жизни
Выдающийся драматург, актер и режиссер Николай Коляда ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram‑канале.
Он назвал утрату невосполнимой не только для региона, но и для всей России. По его словам, Коляда посвятил жизнь театральному искусству и всегда оставался верен себе.
Артист является основателем и художественным руководителем «Коляда‑Театра» в Екатеринбурге, сыгравшего значительную роль в развитии современной российской драматургии. Его творчество получило широкое признание, а постановки известны зрителям как в России, так и за ее пределами.
