Драматург Николай Коляда умер на 69-м году жизни

Николай Коляда (Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

Выдающийся драматург, актер и режиссер Николай Коляда ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram‑канале.



Он назвал утрату невосполнимой не только для региона, но и для всей России. По его словам, Коляда посвятил жизнь театральному искусству и всегда оставался верен себе.

Артист является основателем и художественным руководителем «Коляда‑Театра» в Екатеринбурге, сыгравшего значительную роль в развитии современной российской драматургии. Его творчество получило широкое признание, а постановки известны зрителям как в России, так и за ее пределами.

Ранее стало известно о смерти звезды сериала «Великолепный век» Ибрагима Йылдыза. 28-летнего актера госпитализировали после несчастного случая.

