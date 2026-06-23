«Благодаря Алле я запел»: Сергей Зверев о многолетней дружбе с Пугачёвой и её браке с Киркоровым
Сергей Зверев признался, что Алла Пугачёва сподвигла его петь
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал о многолетней дружбе с Аллой Пугачёвой. Как певица сподвигла его петь и правда ли, что её брак с Филиппом Киркоровым был фикцией?
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv артист поделился, как пришёл в шоу-бизнес. По его словам, в какой-то момент его начали постепенно убирать из парикмахерского искусства, что не осталось незамеченным Аллой Пугачёвой, у которой Зверев тогда был личным стилистом.
«Алла это увидела и сказала: «Не держись за них, надо выше, ты звезда!» А у меня такая депрессия была, потому что я практически всю жизнь отдал этому мастерству. А она говорит: «Это такая мелочь. Поехали на гастроли, другую жизнь увидишь, отвлечешься, а там будет видно». И вот у нас много туров, а это совсем другая жизнь. Я был её личным стилистом и вдобавок выходил в конце, перед финальной песней, и мы делали номер. У меня тогда была песня «Мой снежный мальчик». А потом она решила, что мне всё-таки надо запеть, потому что меня так публика хорошо принимает», — поделился шоумен.
Он также рассказал, что Пугачёва всегда отличалась лёгкостью и готовностью к экспериментам. Такой, по его мнению, и должна быть звезда.
«Мощная, сильная. Звезда же это не та, которая тощая на Оземпике, еле дошла. Эта та, которая прет напролом и заряжает», — подчеркнул Зверев.
Также он прокомментировал многолетние слухи, которые совсем недавно подтвердила и сама Примадонна, о том, что её брак с Филиппом Киркоровым был фикцией:
«Я не видел. Это была семья, мы дружили. Не сказать, что обычная, но это звёздная семья. И Филипп был всегда рядом, если он не на гастролях. Мне бы в голову не пришло, что это была фикция».
Говоря о романтических чувствах между ним и Пугачёвой, Зверев назвал себя художником, которому свойственно постоянно влюбляться и искать новую музу:
«Мне приходит текст сразу с музыкой, но чтобы это произошло, нужна муза. У меня же много лет была музой королева русской песни Людмила Зыкина. Это был очень большой творческий период моей жизни. Затем была Майя Плесецкая. Но мы с ними дружили».