«Позорное позорище»: Сергей Зверев рассказал, почему не участвует в шоу

23 июня 2026, 13:55

Сергей Зверев признался, что считает популярные шоу позором

Сергей Зверев (фото: Instagram* @zverevsuperstar)

Российский шоумен Сергей Зверев в последние годы редко появляется в публичном поле. Оказалось, что это связано с личным выбором артиста, который крайне избирателен в том, в чём участвует.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv он признался, что считает большинство современных популярных шоу «позорным позорищем».



«Позорники позорят другого позорника — это не моё вообще. Пусть я буду менее популярным, но более чистым. Я всегда отказывался, но меня убедили время и молодежь, что всё-таки надо ходить хотя бы туда, где прилично, говорить и передавать опыт», — отметил Зверев.

«Почему-то всем кажется, что шоу-бизнес и мир моды — это роскошь, секс, красота, вседозволенность, это так круто и легко. Но это такая брехня! Кто вам вообще такое сказал? Не слушайте тех, кто советует не работать и не учиться, а жить лучшую жизнь. Боже упаси! Вы не представляете, как вы растете, когда учитесь», — подчеркнул гость подкаста.

«Как я благодарен своим преподавателям и даже хейтерам, коллегам, которые меня мучили, вставляли палки в колеса, придумывали какие-то интриги. Что только они ни делали, чтобы меня убрать, но с каждым разом я становился только сильнее и мощнее. Я бы никогда не стал суперзвездой, если бы у меня не было этих преград. Мне так тяжело всё доставалось, что это закалило меня, давало мне мотивацию. Поэтому не верьте, что это всё легко и просто. Фантазируйте, мечтайте, но учёбу и работу никто не отменял», — обратился к зрителям шоумен, добавив, что надо не просто работать, а «пахать» ради счастливого будущего.