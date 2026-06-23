«Где нам дружить?»: Сергей Зверев откровенно рассказал об отношениях с коллегами по шоу-бизнесу

23 июня 2026, 13:58

Сергей Зверев признался, что не дружит с коллегами по шоу-бизнесу

Сергей Зверев (фото: Instagram* @zverevsuperstar)

В 2021 году стилист и певец Сергей Зверев удивил поклонников сменой профессиональных ориентиров. Эпатажный шоумен стал кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу в Бурятии от партии «Зелёные». Он признавался, что долгое время игнорировал политику, однако участвовать в выборах его убедили люди, которые следили за его экологической деятельностью.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv Зверев рассказал, получил ли тогда поддержку от коллег по шоу-бизнесу, а также высказался о дружбе в этой области.





«Меня многие артисты поддержали, особенно когда была предвыборная кампания. Одними из первых поддержку выразили Алёна Апина, Елена Воробей — да много артистов. И было мне очень приятно, конечно. Татьяна Буланова — обожаю её — тоже меня поддержала. А я особо-то ни с кем и не дружил. Кто у меня друзья в шоу-бизнесе? Они на гастроли — я на гастроли, ну встречаемся где-то в гримёрках, на дорожках пересекаемся: «Привет-привет, пока-пока». Где нам дружить?», — высказался артист.