«В первую очередь угроза — это я»: Сергей Зверев рассказал, за что его «отменили» на телевидении на семь лет
Зверев заявил, что семь лет находился в «серых списках» после пикета за Байкал
Стилист Сергей Зверев подтвердил, что его отсутствие в медиапространстве и шоу-бизнесе длилось около семи лет. По словам артиста, он не уходил из публичной жизни по собственному желанию — после истории с защитой Байкала его перестали приглашать на телевидение и просто «отменили».
Об этом стилист и шоумен рассказал в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Зверев объяснил, что проблемы с эфирами начались после того, как он активно включился в борьбу против строительства завода на Байкале. Артист поделился, что он обратился через телевидение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.
«Это была очень сложная работа. Мало того, что нужно было закрыть этот завод, так его еще нужно было демонтировать. А трубы на несколько километров проведены в Байкал», — рассказал Зверев.Он пояснил, что решение выйти на пикет было связано с нехваткой времени. По словам шоумена, через несколько дней уже должна была состояться церемония открытия предприятия. «Король гламура» подчеркнул, что у него не было времени записываться на прием к президенту и ждать несколько месяцев.
В результате Зверев решил обратиться к главе государства через программу на НТВ. Также артист рассказал, что в разгар борьбы за Байкал ему предлагали заняться политикой. По его словам, жители выдвинули его кандидатуру в качестве депутата, и он был готов согласиться ради защиты озера.
«Одно дело я один, а другое — когда ты в команде. Я так подумал, что какая-то польза будет от меня, а то так я просто один борюсь, выхожу с плакатом, смешно просто», — сказал Зверев.Кроме того, шоумен признался, что сталкивался с угрозами со стороны людей, которые были заинтересованны в работе завода. Однако стилиста это не напугало. По его словам, он умеет постоять за себя.
«В первую очередь угроза — это я. А все остальное — это мышиная возня, на которую я даже внимание не обращаю», — подчеркнул он.В итоге Зверев заявил, что после пикета его на семь лет убрали с телевидения. Артист считает, что, вероятно, до сих пор находится в неких «серых списках».