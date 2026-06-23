«В первую очередь угроза — это я»: Сергей Зверев рассказал, за что его «отменили» на телевидении на семь лет

23 июня 2026, 13:56

Зверев заявил, что семь лет находился в «серых списках» после пикета за Байкал

Сергей Зверев (фото: Instagram* / zverevsuperstar)

Стилист Сергей Зверев подтвердил, что его отсутствие в медиапространстве и шоу-бизнесе длилось около семи лет. По словам артиста, он не уходил из публичной жизни по собственному желанию — после истории с защитой Байкала его перестали приглашать на телевидение и просто «отменили».





Об этом стилист и шоумен рассказал в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv. Зверев объяснил, что проблемы с эфирами начались после того, как он активно включился в борьбу против строительства завода на Байкале. Артист поделился, что он обратился через телевидение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию.





«Это была очень сложная работа. Мало того, что нужно было закрыть этот завод, так его еще нужно было демонтировать. А трубы на несколько километров проведены в Байкал», — рассказал Зверев.

«Одно дело я один, а другое — когда ты в команде. Я так подумал, что какая-то польза будет от меня, а то так я просто один борюсь, выхожу с плакатом, смешно просто», — сказал Зверев.

«В первую очередь угроза — это я. А все остальное — это мышиная возня, на которую я даже внимание не обращаю», — подчеркнул он.