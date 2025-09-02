Блогеры-миллионники прошли 500 км по Уралу за 16 дней для нового сезона шоу «Хайканутые»

02 сентября 2025, 14:50

Блогеры-миллионники Гурьянов и Самчук прошли 500 км по Уралу за 16 дней

Максим Гурьянов (Фото: Телеграм@t.me/guryan_off)

Известные блогеры Елена Самчук и Максим Гурьянов, чьи суммарные аудитории превышают 15 миллионов подписчиков, приняли участие во втором сезоне экстремального реалити-шоу «Хайканутые». Их задача — преодолеть 500 километров по Южно-Уральской тропе всего за 16 дней, открывая зрителям неизвестные уголки России.





Второй сезон шоу «Хайканутые», премьера которого состоится 8 сентября на платформах «ВКонтакте» и «Кинопоиск», обещает быть напряженным и зрелищным. Участникам предстоит не только пройти один из самых длинных и труднодоступных пеших маршрутов России, но и столкнуться с серьезными личными испытаниями.



Как признался Максим Гурьянов в эфире «Радио 1», изначально он думал, что это будет «легкая прогулочка», но реальность оказалась суровее: съемочные дни длились по 18 часов, а спать приходилось всего по 3-4 часа.





«Каждый выпуск, каждая серия второго сезона «Хайканутые» будут насыщены. Мы пытаемся не просто преодолеть себя, а ходим на грани с собственной личностью. Мы ломали себя каждый день. И если честно, я не просто этого не ожидал, Я не знал, что такая трансформация произойдёт. Есть Максим Гурьянов до этого проекта, есть после. И то же самое могу сказать про Лену Самчук», — отметил блогер.