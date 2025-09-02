Меладзе могут лишить гражданства из-за связи с проукраинскими организациями
Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства из-за связи с проукраинскими организациями, которые финансируют ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как ранее стало известно, концерты Меладзе организует фирма, которая скрытно финансирует украинскую армию. Дело в том, что деньги на это компания берет с доходов от выступлений звезд
Эту информацию теперь проверяет Генпрокуратура, СК РФ и Минюст. Если она подтвердится, то Валерия могут признать иноагентом, лишить гражданства и запретить въезжать в Россию.
Меладзе уже проверяли на финансирование ВСУ в 2023 году.
