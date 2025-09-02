Меладзе могут лишить гражданства из-за связи с проукраинскими организациями

02 сентября 2025, 13:46

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Валерия Меладзе могут признать иноагентом, запретить въезд в Россию и лишить гражданства из-за связи с проукраинскими организациями, которые финансируют ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал Mash.