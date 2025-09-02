«Получаются качели»: Психолог объяснила, почему Айза и Гуф снова и снова друг к другу возвращаются

02 сентября 2025, 14:16

Психолог Кардиакос: в отношениях Айзы и Гуфа иллюзия тотального доверия

Айза, Гуф, их сын Сэм (Фото: instagram* @therealguf)

За отношениями экс-супругов Гуфа и Айзы следит, кажется, весь мир. На протяжении 20 лет они друг друга прощают, ругают, любят и отвергают. Недавно они стали вновь публиковать в социальных сетях совместные ролики.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в рамках программы «Психология шоу-бизнеса» на «Радио 1» заявила, что в отношениях Гуфа и Айзы наблюдается «теория циклов» — когда каждые 7 лет люди способны по-новому пересматривать свою жизнь, возвращаясь к чему-то или разрушая то, что создали.





«Спустя 6 лет они сходятся, потом еще спустя 6 лет они сходятся. Это может быть такая цикличность, которая, согласно психологической концепции, возобновляется», — сказала она.

«Она говорит, что знает потенциал Гуфа, как он может, как он не хотел, как он не со зла — то есть спасает. И 20 лет она это уже делает, они находятся с Алексеем на уровне внутреннего созвучия. И даже обвинительные клипы — это часть связи, потому что спасатель не может без жертвы и без преследователя, поэтому иногда нужно провоцировать», — объяснила эксперт.



Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

«На пике цикла они соединяются своими травмами, и у них случается взаимное признание. Они друг друга хорошо знают, признают, от чего подпитываются. То есть они как бы подзарядились друг от друга, но не соединяются. Это такие созависимые отношения с зависимым персонажем и спасающий сильной женщиной», — поделилась она.

«И в итоге у них получаются качели: они сближаются, а от эмоционального перегруза, когда каждый что-то не может выдерживать, уходят. Получается некая игра. У Айзы склонность к спасательству связана с разлукой с отцом. Если в детстве случалась потеря отцовства, пусть даже временная, то женщина будет заполнять эту пустоту», — объяснила психолог.

Айза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)



«Айза чувствует себя с ним единственной женщиной на всю жизнь, а Гуф ощущает, что будет принят при любых обстоятельствах и действиях. Но это только иллюзия тотального доверия», — заключила Кардиакос.