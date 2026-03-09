Бой с Емельяненко, многочисленные скандалы и карьера блогера: биография и личная жизнь участника третьего сезона шоу «Выживалити» Артема Тарасова
Артем Тарасов прославился не только благодаря своим спортивным достижениям. Он также активно ведет блог, где делится информацией о мире смешанных боевых искусств, различных видах единоборств и здоровом образе жизни. Кроме того, боец является участником ярких и захватывающих шоу. Сейчас его деятельность привлекает внимание тысяч поклонников. Подробности биографии спортсмена — в материале «Радио 1».
Детство и юность Артема Тарасова
13 июня 1990 года в Ленинграде появились на свет близнецы Артем и Корней Тарасовы. Семья была небогатой. Братья уже в юном возрасте усвоили, что успех в жизни зависит от их собственного усердия и трудолюбия. Поначалу близнецов воспитывала только мать. Позже в доме появился отчим.
Еще будучи подростком, Артем увлекся спортом и записался в секцию самбо. Благодаря природным данным и несгибаемой воле, он быстро добился успехов и стал мастером спорта. Впоследствии Тарасов участвовал в соревнованиях по боевому самбо и стал чемпионом Санкт-Петербурга. Также молодой человек попробовал себя в рукопашном бое и одержал победу на всероссийском турнире.
Окончив школу, Артем поступил в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет на факультет кораблестроения и океанотехники, который окончил в 2013 году. Однако на этом он не остановился и решил продолжить образование. Тарасов поступил в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Петра Лесгафта, где получил диплом бакалавра по кафедре теории и практики борьбы.
Карьера Артема Тарасова
Артем Тарасов в MMA
В 2011 году, будучи студентом, Тарасов впервые вышел на профессиональный ринг. Его дебют состоялся на турнире Ahimas Promotion SPB Fighters, где он встретился с Михаилом Туркановым. В третьем раунде Турканов одержал победу, применив удушающий прием. Следующим испытанием для Тарасова стал бой на турнире Fit Fashion Combat Championship 2, который проходил в Санкт-Петербурге. Здесь его противником стал Казбек Магомедов, который уже на третьей минуте первого раунда отправил Тарасова в нокаут.
После этого поражения Тарасов взял паузу в спортивной карьере, которая продлилась шесть лет. В апреле 2018 года он вернулся на ринг в рамках турнира FightPro, который проходил в Москве. Его соперником стал Александр Жаворонков. С первых же минут боя Артем продемонстрировал отличную физическую подготовку и одержал победу, завершив поединок до окончания первой минуты.
Завершил 2018 год Тарасов еще одним успешным выступлением. На этот раз его противником стал боец из Кот-д’Ивуара Кофи Каблан Ива Бертран. В этом бою Тарасов использовал прием «рычаг локтя» и одержал победу.
В апреле следующего года Тарасов объявил о своем желании сразиться с Вячеславом Дациком, известным как Рыжий Тарзан, который имеет скандальную биографию, включая пребывание в тюрьме и психиатрической клинике. На момент боя вес Дацика был почти вдвое больше веса Тарасова, составлявшего 70 кг при росте 177 см. Большинство экспертов предсказывали победу Дацику. Во время поединка Вячеслав показывал явное превосходство в силе, но в итоге нарушил правила, за что был дисквалифицирован, а победа присуждена Тарасову, получившему серьезные травмы обеих рук. Тем не менее, многие зрители остались недовольны результатом.
Позже Тарасов перешел в сферу поп-MMA. В апреле появилась информация о его поединке с Данилом Регбистом в рамках Top Dog FC. Эти спортсмены уже давно соперничают в интернете, неоднократно бросая друг другу вызовы. Бой состоялся в следующем году и завершился победой Регбиста над Тарасовым.
В сентябре 2021 года Тарасов встретился с Александром Емельяненко и потерпел поражение, продержавшись все три раунда. Многие критики отметили тактику Тарасова, который на протяжении всего боя старался избегать ударов соперника и даже пытался убежать.
В дальнейшем списке достижений Тарасова появились новые бои, которые проводились не только в рамках единоборств, но и других видов спорта, включая бокс. Артем сражался как с профессиональными бойцами, так и с блогерами. Особенно обсуждаемым стал его короткий спарринг с Ханом Атой.
Также Тарасов принял участие в проекте «Титаны», где соревновались известные российские спортсмены. Особенностью этого шоу стало то, что задания для участников разрабатывал искусственный интеллект, который анализировал физические возможности человека.
На 29 марта 2025 года был запланирован второй бой Тарасова против Александра Емельяненко, который должен был пройти в Беларуси в рамках турнира «Осьминог-5». Однако встречу пришлось отменить из-за серьезных проблем с позвоночником у Емельяненко. Врачи рекомендовали ему воздержаться от тренировок на 10 месяцев. Вместо Емельяненко на турнир вышел Джефф Монсон. В итоге Тарасов одержал победу над ветераном MMA единогласным решением судей.
Блогер Артем Тарасов
До того как выйти на ринг, спортсмен уже три года вел собственный видеоблог, начав его в декабре 2015 года. Поэтому его часто называют бойцом-блогером. Тарасов открыл для своих подписчиков закулисье ММА, показывая тренировки, рабочие моменты, обзоры боев и интервью с тренерами и другими спортсменами.
Особое место в его публикациях занимали пранки. Например, в 2017 году пользователи наблюдали за «соревнованием» между Тарасовым и Камой Пулей, маргинальным блогером из Махачкалы, который бросил вызов петербуржцу. Хотя бой не состоялся, обе стороны получили много лайков.
Позже сам Тарасов провоцировал Эдварда Била на поединок, присоединившись к его хейтерам. Он хотел положить конец провокациям блогера, но тот не принял вызов.
В 2018 году спортсмен создал второй ютьюб-канал под названием «Перезагрузка». Здесь он делился видео о своих тренировках, профессиональной и личной жизни. Затем Артем запустил «Кулак», где зрители могли увидеть бои на голых кулаках среди любителей.
Еще одним его проектом стал промоушен «Наше дело», где Тарасов выступил в роли соведущего. В рамках этого проекта спортсмены не только проводят бои по правилам ММА, но и используют трешток, что привлекает внимание публики.
Личная жизнь Артема Тарасова
Личная жизнь спортсмена прозрачна для общественности. В 2016 году Артем Тарасов объявил о своей помолвке с Яной Ханикерян, а уже через год они сыграли свадьбу. Благодаря своему финансовому положению, супруги смогли приобрести квартиру в центре Санкт-Петербурга.
Вскоре после этого у них родилась дочь, которую назвали Алина. Не прошло и месяца с момента её появления на свет, как у малышки появился свой микроблог с фотографиями.
Скандалы с участием Артема Тарасова
В 2020 году имя Тарасова вновь оказалось в центре внимания, когда он организовал «бои на воде» на плоту на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Процесс съемки ролика привлек внимание полиции из-за нарушения режима самоизоляции в период пандемии COVID-19. Многих участников доставили в отделение для разбирательства.
В 2021 году Артема и его друга Никиту Солонина задержали. По данным ТАСС, причиной ареста стал пьяный дебош, который они устроили в поезде.
7 августа 2022 года имя спортсмена снова появилось в новостях в связи с уличной дракой в Мурине, в которой участвовали около 20 человек. Артем рассказал, что прибыл на место по просьбе знакомых, которые попросили его выступить в роли посредника в конфликте. Однако после его приезда противоположная сторона начала стрелять. Сам Тарасов в драке не участвовал, он лишь наблюдал за происходящим со стороны.
В 2023 году стало известно о задержании брата Тарасова. Перед этим близнецы посетили турнир, посвященный юбилею снятия блокады Ленинграда. Затем Корней отправился в клуб на концерт, после чего, по информации СМИ, ввязался в драку. Однако спортсмен заявил, что его родственник невиновен.
Артем Тарасов сейчас
Артем, руководитель и владелец бойцовского клуба Fightpro, также выступает в роли тренера, организует турниры и занимается продажей франшиз. Кроме того, он активно участвует в телепроектах.
В 2026 году стартовал новый сезон экстремально-развлекательного шоу «Выживалити», где одним из участников стал Тарасов. Вместе с другими участниками он отправился в Пермский край, где им предстояло жить на территории заброшенного детского лагеря и проходить различные испытания.