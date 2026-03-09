09 марта 2026, 14:00

Артем Тарасов (Фото: Инстаграм* @artemtarasovlive)

Артем Тарасов прославился не только благодаря своим спортивным достижениям. Он также активно ведет блог, где делится информацией о мире смешанных боевых искусств, различных видах единоборств и здоровом образе жизни. Кроме того, боец является участником ярких и захватывающих шоу. Сейчас его деятельность привлекает внимание тысяч поклонников. Подробности биографии спортсмена — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Артема Тарасова Карьера Артема Тарасова Личная жизнь Артема Тарасова Скандалы с участием Артема Тарасова Артем Тарасов сейчас

Детство и юность Артема Тарасова

Карьера Артема Тарасова

Артем Тарасов в MMA

Артем Тарасов (Фото: Инстаграм* @artemtarasovlive)

Блогер Артем Тарасов

Личная жизнь Артема Тарасова

Артем Тарасов с женой и дочерью (Фото: Инстаграм* @artemtarasovlive)

Скандалы с участием Артема Тарасова

Артем Тарасов сейчас