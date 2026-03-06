«Я женщина с яйцами»: Климова высказалась о неравноправии в кино
Екатерина Климова прокомментировала разговоры о том, что в киноиндустрии мужчины якобы получают больше возможностей, чем женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, лично она никогда не ощущала серьёзного давления или ущемления из-за пола. Климова уверена, что всё зависит прежде всего от характера человека и его настойчивости.
«Я та самая женщина, про которую говорят, что у неё есть яйца. Всё зависит от характера. В этом смысле и мужчины, и женщины одинаковы — они либо добиваются своих целей, либо нет», — заявила актриса на мероприятии «Форум в большом городе от VK».По мнению Екатерины, в профессии важно не то, мужчина ты или женщина, а умение отстаивать себя, работать и добиваться поставленных целей.