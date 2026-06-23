«Бокал просекко — и все»: Сергей Зверев высказался об алкоголизме и нездоровой худобе Волочковой

23 июня 2026, 13:47

Шоумен Зверев заявил, что Волочкова злоупотребляет алкоголем не от хорошей жизни

Сергей Зверев (фото: Радио 1)

Российский шоумен Сергей Зверев рассказал о знакомстве с балериной Анастасией Волочковой и раскрыл, почему всё время стремится её накормить.





В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv артист поделился своими первыми впечатлениями от знакомства с бывшей примой-балериной Большого театра. По его словам, те воспоминания до сих пор не покидают его.



«С Настей Волочковой мы знакомы со времен, когда она была на пике формы. Я помню, был на спектакле, сидел в царской ложе, Настя танцевала, и я запомнил её той невероятно красивой и роскошной примой. И она у меня никак не ассоциируется с той, что сейчас. И когда мы с ней видимся, она снова становится той — такой невинной. Я думаю каждый раз, что её сейчас поругаю, а потом становится так жалко, потому что она со мной другая», — рассказал Зверев.

«Я всё время пытаюсь её накормить, потому что она постоянно голодная, ничего не ест. И я всегда говорю, что ей надо есть. И вот я её накормил, успокоился, и мы живем дальше, потому что я не могу все время смотреть на нее, когда она ничего не ест. Бокал просекко — и все», — отметил гость подкаста.

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

«Человека выгнали из театра на пике формы — как это обидно и несправедливо. Сколько она потеряла времени, сил, здоровья. Выхода не было, надо как-то держаться, быть на плаву, без поддержки и помощи. Это все (злоупотребление спиртным — прим. ред.) не от хорошей жизни. Она живет свою лучшую жизнь, как может».

«Я видел и Николая Цискаридзе на пике формы, видел на сцене всю эту красоту. И какой у них разный путь. Он и танцует, и преподает. У него совершенно другой образ жизни. Какие разные судьбы при одной профессии. И я не осуждаю Настю, потому что она как может, так и выживает», — поделился шоумен.