«Бокал просекко — и все»: Сергей Зверев высказался об алкоголизме и нездоровой худобе Волочковой
Шоумен Зверев заявил, что Волочкова злоупотребляет алкоголем не от хорошей жизни
Российский шоумен Сергей Зверев рассказал о знакомстве с балериной Анастасией Волочковой и раскрыл, почему всё время стремится её накормить.
В подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv артист поделился своими первыми впечатлениями от знакомства с бывшей примой-балериной Большого театра. По его словам, те воспоминания до сих пор не покидают его.
«С Настей Волочковой мы знакомы со времен, когда она была на пике формы. Я помню, был на спектакле, сидел в царской ложе, Настя танцевала, и я запомнил её той невероятно красивой и роскошной примой. И она у меня никак не ассоциируется с той, что сейчас. И когда мы с ней видимся, она снова становится той — такой невинной. Я думаю каждый раз, что её сейчас поругаю, а потом становится так жалко, потому что она со мной другая», — рассказал Зверев.
Шоумен также признался, что ему тяжело смотреть на Волочкову, которая практически ничего не ест, поэтому при встречах он всегда стремится первым делом накормить звезду.
«Я всё время пытаюсь её накормить, потому что она постоянно голодная, ничего не ест. И я всегда говорю, что ей надо есть. И вот я её накормил, успокоился, и мы живем дальше, потому что я не могу все время смотреть на нее, когда она ничего не ест. Бокал просекко — и все», — отметил гость подкаста.
Говоря о скандальном образе Волочковой, её алкогольной зависимости и недавнем участии в шоу «Звёзды под капельницей», Зверев подчеркнул, что «всё это ужасно», однако он не осуждает и понимает её:
«Человека выгнали из театра на пике формы — как это обидно и несправедливо. Сколько она потеряла времени, сил, здоровья. Выхода не было, надо как-то держаться, быть на плаву, без поддержки и помощи. Это все (злоупотребление спиртным — прим. ред.) не от хорошей жизни. Она живет свою лучшую жизнь, как может».
Однако Зверев поспешил сравнить судьбу Волочковой с жизнью её бывшего коллеги по цеху Николая Цискаридзе, который преуспел в своём мастерстве и сейчас является ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.
«Я видел и Николая Цискаридзе на пике формы, видел на сцене всю эту красоту. И какой у них разный путь. Он и танцует, и преподает. У него совершенно другой образ жизни. Какие разные судьбы при одной профессии. И я не осуждаю Настю, потому что она как может, так и выживает», — поделился шоумен.