Сергей Зверев призвал Фадеева и Линду прекратить конфликт из‑за авторских прав
Стилист Сергей Зверев высказался о затянувшемся споре между продюсером Максимом Фадеевым и певицей Линдой, возникшем на фоне разногласий об авторских правах на музыкальные композиции. Его слова цитирует «Звездач».
Модельер призвал участников конфликта оставить взаимные претензии и рассмотреть возможность совместной работы. По мнению Зверева, сейчас не лучшее время для ссор.
«Я очень хотел бы, чтобы они помирились. Сейчас время такое, что нельзя ругаться. Может быть, еще лет 5-6 назад можно было скандал сделать, сейчас надо на это тратить силы», — высказался стилист.
Зверев добавил, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта. По его словам, в сложившейся ситуации вместо продолжения спора обоим стоит сосредоточиться на сотрудничестве и наладить дружеские отношения.
Конфликт получил развитие после того, как Максим Фадеев обвинил гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова в многолетнем обмане с авторскими правами, затрагивающим в том числе проекты Линды. Продюсер утверждает, что речь идет о подделке документов конца 1990‑х годов.