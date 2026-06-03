«Я примеряла свадебное платье»: Волочкова сделала признание на фоне слухов о замужестве

03 июня 2026, 14:27

Волочкова: я пока не поняла сама, хочу ли замуж

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что пока не готова выйти замуж, хотя имеет сразу нескольких претендентов на звание будущего супруга.





В разговоре с Общественной Службой Новостей звезда российского шоу-бизнеса пояснила, что поводом для слухов о ее намерениях выйти замуж стали съемки в новом сезоне реалити-шоу «Свадьба вслепую». Проект выйдет на экраны 11 июня.





«Я там примеряла свадебное платье. И многие подумали, что наконец-то Волочкова собирается остепениться, но я пока не поняла сама, хочу ли я замуж или нет. Я озадачена, потому что для меня свобода играет очень важную роль, но время покажет», — подчеркнула Волочкова.