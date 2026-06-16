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«Когда я стану бабушкой»: Волочкова раскрыла свое самое заветное желание

Анастасия Волочкова призналась, что мечтает стать бабушкой
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает стать бабушкой, поскольку испытывает особенное счастье, находясь в кругу родных людей.



Волочкова отправилась в Питер, чтобы навестить папу, который тяжело болен. Там же она впервые после ссоры встретилась с мамой и дочкой Ариадной, с которыми у балерины складываются непростые отношения.

«Ариша приехала со своим супругом Никитой в квартиру матери в Санкт-Петербурге. Все было душевно. Самое сокровенное для меня у мамочки моей — это она сама. Я ее очень люблю. У нас есть традиция. Когда я приезжаю к маме, она всегда готовит мне куриный бульон. Еще мама дала мне листики шпината», — поделилась Волочкова теплыми воспоминаниями с изданием «Абзац».

По ее словам, встреча с близкими оказалась самым прекрасным моментом во время поездки в Санкт-Петербург. Она также выразила надежду на то, что скоро станет бабушкой «самого прекрасного ребенка на этой земле».
Элина Позднякова

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