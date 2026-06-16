«Когда я стану бабушкой»: Волочкова раскрыла свое самое заветное желание

16 июня 2026, 22:02

Анастасия Волочкова призналась, что мечтает стать бабушкой

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что мечтает стать бабушкой, поскольку испытывает особенное счастье, находясь в кругу родных людей.





Волочкова отправилась в Питер, чтобы навестить папу, который тяжело болен. Там же она впервые после ссоры встретилась с мамой и дочкой Ариадной, с которыми у балерины складываются непростые отношения.





«Ариша приехала со своим супругом Никитой в квартиру матери в Санкт-Петербурге. Все было душевно. Самое сокровенное для меня у мамочки моей — это она сама. Я ее очень люблю. У нас есть традиция. Когда я приезжаю к маме, она всегда готовит мне куриный бульон. Еще мама дала мне листики шпината», — поделилась Волочкова теплыми воспоминаниями с изданием «Абзац».