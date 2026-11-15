Стал известен статус Лерчек по делу о пропаже ее драгоценностей

15 ноября 2026, 22:35

Блогер Лерчек сохраняет статус потерпевшей по делу о пропаже драгоценностей

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после помилования сохраняет статус потерпевшей по уголовному делу о халатности, возбужденному после пропажи части изъятых у нее в ходе обыска ювелирных украшений. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков.





В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания. Ранее суд назначил ей пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам.





«Валерия остается в статусе потерпевшей по уголовному делу о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ), возбужденному после пропажи ее украшений, изъятых в ходе обыска», — сказал защитник РИА Новости.