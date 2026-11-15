Стал известен статус Лерчек по делу о пропаже ее драгоценностей
Блогер Лерчек сохраняет статус потерпевшей по делу о пропаже драгоценностей
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) после помилования сохраняет статус потерпевшей по уголовному делу о халатности, возбужденному после пропажи части изъятых у нее в ходе обыска ювелирных украшений. Об этом сообщил ее адвокат Константин Третьяков.
В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв судимость и освободив ее от наказания. Ранее суд назначил ей пять лет условно, штраф 763,5 млн рублей и запрет администрировать сайты на три года по делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ по подложным документам.
«Валерия остается в статусе потерпевшей по уголовному делу о халатности (часть 1.1 статьи 293 УК РФ), возбужденному после пропажи ее украшений, изъятых в ходе обыска», — сказал защитник РИА Новости.По данным МВД, во время обыска по делу Лерчек часть изъятых материальных ценностей не приобщили к уголовному делу в качестве доказательств, она хранилась с нарушениями. Это привело к утрате ювелирных украшений на сумму около 14,4 млн рублей. По указанному факту возбудили уголовное дело.
Защита неоднократно подавала ходатайства в УВД ТиНАО о возврате украшений. Согласно документам, имеющимся в распоряжении СМИ, во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта украшений премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier. Среди них браслеты, серьги, ожерелья и часы Chopard, Rolex и Cartier. В настоящее время блогер готовится к выезду в Пекин на лечение рака желудка четвертой стадии.