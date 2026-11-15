«Прошу услышать меня и всех женщин России»: Елена Товстик обратилась к Путину вслед за помилованной Лерчек

15 ноября 2026, 21:47

Елена Товстик обратилась за помощью к президенту Путину после Лерчек

Елена и Роман Товстик (Фото: Instagram*/elenatovstik)

Елена Товстик направила обращение президенту России Владимиру Путину, в котором попросила защитить её права и права других матерей после поражения в судебном споре с бывшим супругом. Суд принял решение, согласно которому после развода дети должны проживать с отцом.





Товстик отметила, что в аналогичной ситуации оказываются многие женщины по всей стране. Им приходится проходить через судебные споры и сталкиваться с финансовым неравенством при попытках сохранить право воспитывать своих детей.





«Материнство не должно быть уязвимым положением. Многодетная мать не должна бояться, что у неё могут отобрать детей. Если женщины увидят, что государство действительно защищает мать и ребёнка, они будут рожать. Если они увидят, что материнство можно поставить под сомнение, а многодетную семью — разрушить, они будут бояться рожать. Прошу вас услышать меня и всех женщин России. Многие матери оказываются один на один с системой, в которой у другой стороны больше денег, возможностей и времени. Многие женщины годами посвящают себя детям, а потом вынуждены доказывать, что они матери. Многие боятся не трудностей материнства, а того, что их материнство может быть поставлено под сомнение, а дети — от них отлучены. Это не должно быть нормой в нашей стране», — поделилась Товстик.