Болезненный развод, булимия и запой: судьба Павла Бессонова после сериала «Кадетство», и как он похудел на 40 килограмм?
7 февраля актеру Павлу Бессонову исполняется 35 лет. В детстве он сталкивался с насмешками из-за лишнего веса, однако именно внешность в итоге привела его к знаковой роли добродушного кадета Перепечко. С тех пор жизнь артиста заметно изменилась: он давно отошел от культового образа, пережил тяжелый развод, столкнулся с расстройством пищевого поведения и ушел из кино. О сложных этапах биографии Павла Бессонова, — в материале «Радио 1».
Биография Павла Бессонова: детство и первые шаги в актерствеПавел Сергеевич Бессонов родился 7 февраля 1991 года в Москве. Его семья не имела отношения к искусству: отец работал поваром. Родители воспитывали двоих детей — Павла и его сестру Алевтину.
Интерес к актерской профессии появился у мальчика после просмотра телевизионной рекламы школы актерского мастерства. Идея попробовать себя в творчестве увлекла его настолько, что уже через год обучения фотографии юного артиста попали в базы «Мосфильма» и Киностудии имени М. Горького.
Первые появления на экране состоялись в детском тележурнале — Бессонов снялся в эпизодах «Добро пожаловать!», «Сыщик» и «А где Вася?». Позднее он получил небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Работа с режиссером Сергеем Арлановым стала для Павла судьбоносной: именно это сотрудничество открыло ему путь к широкой известности и привело к участию в сериале «Кадетство».
Съемки в «Кадетстве»: слава и трудностиВ 2006 году Павел Бессонов стал настоящим кумиром подростков, сыграв простодушного и наивного деревенского кадета Перепечко. Однако за экранным успехом скрывались непростые рабочие будни. Так, ради одной сцены актеру пришлось съесть несколько плиток шоколада за 12 дублей, несмотря на то что он его не любит.
На первых порах у артистов и технической команды возникали и профессиональные претензии: звукорежиссеры указывали Бессонову на проблемы с дикцией — актер «проглатывал» значительную часть слов.
Плотный график съемок негативно сказался на учебе и социальной жизни. Павел практически не успевал посещать занятия и редко виделся с друзьями.
«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказывал актер.Во втором сезоне «Кадетства» сюжетная линия героя Бессонова была связана с любовным треугольником. В этот же период у самого актера завязались отношения — ради возлюбленной он регулярно ездил в Новгород. Однако личную жизнь артист предпочитал не афишировать, а роман продлился недолго.
После завершения «Кадетства» и его продолжения — сериала «Кремлевские курсанты» — Павел Бессонов начал ощущать профессиональное выгорание и усталость от однотипного амплуа.
«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — признавался актер.В попытке выйти за рамки привычного образа Бессонов снялся в ряде проектов: сыграл Мишу Белянина в «Универе. Новой общаге», появился в сериалах «Дикий», «Степные волки», комедии «Домоправитель» и драме «Экспириенс». Однако после небольшой роли в детективе «Отдел» он неожиданно исчез с экранов почти на девять лет.
Личная жизнь Павла Бессонова и тяжелый разводДолгое время о личной жизни Павла Бессонова ничего не было известно. По рекомендации родителей он поступил в Академию труда и социальных отношений, выбрав более практичную специальность. Летом 2010 года, находясь на отдыхе на Черном море, актер познакомился с рыжеволосой моделью Зинаидой Мартыновой.
Чтобы завоевать ее внимание, Павлу пришлось проявить настойчивость: он нашел номер телефона девушки и добился первого свидания. Их отношения завершились свадьбой в 2013 году. В этот период Бессонов активно искал себя вне кино.
«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал актер.Супруги мечтали о детях, однако этим планам не суждено было сбыться. Уже в 2015 году их брак распался. Причиной развода стала серьезная ссора на почве ревности. По словам Бессонова, жена обнаружила переписку с его старой подругой и усомнилась в верности мужа.
«Так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — вспоминал актер.Жена не поверила мужу и отказалась к нему возвращаться. После развода Зинаида полностью исчезла из его жизни, сменив не только фамилию, но и имя. Для Бессонова разрыв стал тяжелым психологическим ударом.
Алкоголь, РПП и попытка начать зановоПереживая развод, актер начал злоупотреблять алкоголем и практически перестал есть.
«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался Павел.Резкая потеря аппетита привела к стремительному снижению веса — Бессонов похудел на 40 килограммов. Позднее он рассказал, что столкнулся с булимией: он ел, но все возвращалось обратно. Со временем артист решил обратиться к психологу и справился с этой проблемой.
Кроме того, выбраться из депрессивного состояния помогла смена обстановки. По инициативе отца Павел отправился в Испанию.
Планы, которые так и не стали реальностьюБессонов заявлял о желании реализоваться в режиссуре и сценарном деле. Он работал над сценарием комедийного фильма совместно со студентами ВГИКа и мечтал снять проект с нуля.
«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь в Испании навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.Однако эти планы так и не были воплощены. К режиссуре актер не пришел, а возвращаться к прежнему весу и образу Перепечко не стремился.
Павел Бессонов сегодняПосле долгого перерыва Павел Бессонов вновь появился в кино: 1 февраля 2024 года состоялась премьера фильма «Брат 3». Картина не имеет отношения к работам Алексея Балабанова, несмотря на схожее название, и посвящена криминальной тематике.
В последние годы кино перестало быть для Бессонова приоритетом. Он активно занялся общественной деятельностью: стал муниципальным депутатом второго округа, участвуя в жизни поселения Кокошкино. В 2023 году его также назначили заместителем председателя МО ДОСААФ — организации, занимающейся поддержкой армии, авиации и флота России.
Сегодня Павел Бессонов остается заметной фигурой не столько в киноиндустрии, сколько в общественной и административной сфере, продолжая искать свое место вне актерского прошлого.