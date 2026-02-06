06 февраля 2026, 13:39

Павел Бессонов (фото: instagram* / bessonovpavell)

7 февраля актеру Павлу Бессонову исполняется 35 лет. В детстве он сталкивался с насмешками из-за лишнего веса, однако именно внешность в итоге привела его к знаковой роли добродушного кадета Перепечко. С тех пор жизнь артиста заметно изменилась: он давно отошел от культового образа, пережил тяжелый развод, столкнулся с расстройством пищевого поведения и ушел из кино. О сложных этапах биографии Павла Бессонова, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Павла Бессонова: детство и первые шаги в актерстве Съемки в «Кадетстве»: слава и трудности Личная жизнь Павла Бессонова и тяжелый развод Алкоголь, РПП и попытка начать заново Планы, которые так и не стали реальностью Павел Бессонов сегодня

Биография Павла Бессонова: детство и первые шаги в актерстве

Съемки в «Кадетстве»: слава и трудности

Павел Бессонов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказывал актер.

«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — признавался актер.

Личная жизнь Павла Бессонова и тяжелый развод

Павел Бессонов (фото: instagram* / bessonovpavell)

«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал актер.

«Так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — вспоминал актер.

Алкоголь, РПП и попытка начать заново

«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался Павел.

Павел Бессонов (фото: instagram* / bessonovpavell)

Планы, которые так и не стали реальностью

«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь в Испании навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.

Павел Бессонов сегодня