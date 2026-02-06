«Я была шокирована»: Мария Погребняк несколько месяцев не замечала серьёзную болезнь

06 февраля 2026, 12:10

Марии Погребняк диагностировали долевую пневмонию

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк рассказала подписчикам о серьёзных проблемах со здоровьем, о которых долгое время даже не подозревала.





Блогеру диагностировали долевую пневмонию левого лёгкого — и, по её признанию, этот диагноз стал для неё настоящим шоком.



Как отметила Мария, на протяжении нескольких месяцев она фактически переносила болезнь «на ногах», не испытывая классических симптомов. Ни температуры, ни выраженного кашля, ни слабости — только лёгкий дискомфорт при интенсивных физических нагрузках, который не вызывал тревоги.





«Мне поставили диагноз — долевая пневмония левого лёгкого. Я была шокирована, потому что чувствую себя прекрасно: у меня нет слабости, нет температуры, нет кашля», — призналась Погребняк.