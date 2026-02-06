«Я была шокирована»: Мария Погребняк несколько месяцев не замечала серьёзную болезнь
Марии Погребняк диагностировали долевую пневмонию
Мария Погребняк рассказала подписчикам о серьёзных проблемах со здоровьем, о которых долгое время даже не подозревала.
Блогеру диагностировали долевую пневмонию левого лёгкого — и, по её признанию, этот диагноз стал для неё настоящим шоком.
Как отметила Мария, на протяжении нескольких месяцев она фактически переносила болезнь «на ногах», не испытывая классических симптомов. Ни температуры, ни выраженного кашля, ни слабости — только лёгкий дискомфорт при интенсивных физических нагрузках, который не вызывал тревоги.
«Мне поставили диагноз — долевая пневмония левого лёгкого. Я была шокирована, потому что чувствую себя прекрасно: у меня нет слабости, нет температуры, нет кашля», — призналась Погребняк.При детальном разборе с врачом выяснилось, что заболевание, скорее всего, началось ещё в декабре. Тогда Мария действительно почувствовала сильную слабость, но списала её на конец года, плотный график, недосып и постоянную занятость. Температуру она не измеряла, решив, что организм просто устал.
Ситуацию усугубило и самолечение. По словам Марии, она самостоятельно назначила себе антибиотики и пропила их всего два дня, после чего вовсе улетела с мужем на Маврикий, не пройдя полноценного обследования и лечения.