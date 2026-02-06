«Будет сложно»: Стало известно, что станет с многомиллионным имуществом Сабурова после депортации из РФ на 50 лет

06 февраля 2026, 11:50

Адвокат Воропаев: государство не заберет имущество Сабурова после депортации

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Сегодня утром комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в Россию на 50 лет из-за нарушения миграционного законодательства. По некоторым данным, у артиста в России имеется двухэтажный дом, участок и машины. Всё это оценивается почти в 130 миллионов рублей.





Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что сам по себе запрет на въезд (депортация или административное выдворение) не влечет за собой конфискацию или автоматическую потерю права собственности. Однако могут возникнуть некоторые практические сложности.





«Будет сложно этим управлять, то есть нельзя приехать, чтобы продать, сдать в аренду, провести ремонт, поставить машину на учет. А еще сложнее ситуация с налогами, потому что обязанность об уплате остается, иначе — штрафы с перспективой на взыскание», — сказал он.

«Еще нужно придумать канал перевода вырученных средств за границу. Можно также сдавать на долгое время, это позволит сохранить право собственности и получать доход, но тоже нужно составлять договор. Либо имущество можно оставить другим членам семьи и родственникам, находящимся в России. Для этого оформляется договор дарения», — объяснил адвокат.