Сабуров до сих пор находится в аэропорту из-за нехватки денег на билет

06 февраля 2026, 11:48

Фото: iStock/Chalabala

Комик Нурлан Сабуров всё ещё остаётся в аэропорту после запрета на въезд в Россию. По словам источников, юморист шокирован происходящим и спрашивал, будет ли его депортация.