Сабуров до сих пор находится в аэропорту из-за нехватки денег на билет
Комик Нурлан Сабуров всё ещё остаётся в аэропорту после запрета на въезд в Россию. По словам источников, юморист шокирован происходящим и спрашивал, будет ли его депортация.
Как сообщает Telegram-канал, связанный с силовыми структурами, Сабурову всё же придётся покинуть страну. Сейчас за ним вылетели два воздушных маршала — они должны сопроводить комика обратно в Дубай.
Напомним, что Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет из-за критики специальной военной операции на Украине и нарушения налогового законодательства. Юмориста задержали в аэропорту Внуково сегодня утром.
