Больше 20 лет отдала карьере мужа, а он ушёл к молодой актрисе, которую она сама привела: драма 64-летней Валентины Пимановой
Она дважды строила карьеру мужчинам, которые потом уходили к другим. С одним — легендарным Владом Листьевым — её связывала дружба, которую он счёл предательством. Со вторым — Алексеем Пимановым — двадцать лет брака и общее телевизионное дело, разрушенное романом мужа с актрисой, которую она сама же и привела в проект. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От живописи к журналистике: как рождалось призваниеВалентина Пиманова родилась 64 года назад в Москве, в семье с безупречной репутацией и творческими корнями. Отец — архитектор, мать — врач кремлёвской поликлиники, а их брак, продлившийся почти шесть десятилетий, навсегда остался для дочери эталоном верности. Не менее примечательными были и бабушки: одна работала модельером, вторая — на телевидении. Несмотря на столь мощное влияние творческой среды, Валентина с юности искала свой путь. Сначала — английская спецшкола, затем — художественная, что вполне укладывалось в семейную традицию: по отцовской линии все увлекались живописью.
Подростковые грёзы о творчестве уступили место трезвому пониманию: это не её история. Захотелось писать, рассказывать, разбираться в людях. Так в жизни девушки появилась журналистика, а вместе с ней — студенческая дружба с Владом Листьевым. С однокурсником Валентина сблизилась далеко не сразу. Позже она вспоминала: в студенческие годы телевизионщик слыл тем ещё разгильдяем, на лекциях почти не появлялся, жил бурной личной жизнью. Но при этом обаяния ему было не занимать. Никакой романтики между ними не возникло — только крепкая дружба и общее дело. Получив диплом в конце восьмидесятых, Валентина уехала преподавать русский язык в Дамаск. А когда вернулась, сразу окунулась в работу над программой «Взгляд». Позже вместе с Владом Пиманова запустила одно из самых успешных телешоу и стала его первым главным редактором. Поначалу ведущей приходилось брать на себя даже простые бытовые хлопоты — лишь бы проект набирал обороты и рос. Была в биографии выпускницы журфака МГУ и попытка попасть на дикторские курсы к Анне Шиловой. Валентина выбрала очерк Ахматовой о Лермонтове, прочла — но комиссия решила, что вышло чересчур по-академически сухо, и последовал отказ.
Вещие сны Алексея Пиманова и случайная встреча в ОстанкиноВпервые Валентина вышла замуж совсем юной — в 19 лет. Избранником стал одноклассник и сосед Алексей Жданов, учившийся в Институте стран Азии и Африки. Позже он стал дипломатом-арабистом и овладел несколькими языками, а его родители жили за границей. Внешне всё выглядело благополучно. Спустя три года после свадьбы у пары родилась дочь Дарья. Однако ранние браки редко выдерживают испытание временем: прожив вместе восемь лет, будущая телеведущая осознала, что переросла эти отношения. Развод она инициировала сама и осталась одна с маленьким ребёнком на руках, но с ясной головой и большими карьерными планами.
После развода Валентина не торопилась снова искать личное счастье. Но судьба распорядилась иначе: встреча будущих супругов произошла в самом неожиданном месте. В Останкино, где она к тому времени трудилась редактором рейтингового шоу. Однажды случилась маленькая заминка — сценаристка забыла дома пропуск, и пришлось просить первого встречного помочь пройти в здание. Провожатым оказался невысокий парень — Алексей Пиманов, который только устроился на телевидение и вёл программу «Ступени». Валентина Пиманова признавалась, что сначала Алексей показался излишне самоуверенным. А позже он признался, что сразу влюбился и якобы видел девушку, похожую на неё.
«Поначалу Алексей показался мне излишне самоуверенным молодым человеком. Спустя время он сказал, что сразу влюбился. По его версии, он видел девушку, похожую на меня, в каких-то детских снах…» — приводит слова журналистки «СтарХит».Они начали работать вместе, несмотря на её занятость в «Поле чудес». А после поездки на фестиваль в Таллин, когда Алексей сказал, что не представляет жизни без неё, Валентина поняла, что он ей тоже очень дорог. Уже будучи состоявшейся журналисткой, Пиманова буквально за руку привела Алексея в «ВИД». А затем решилась на жертву, которую многие не поняли: ушла от Листьева, чтобы помогать мужу строить карьеру. Для друга юности это решение стало личным оскорблением — Влад перестал разговаривать с Валентиной почти на год, сочтя это предательством. Тем временем в жизни Пимановой наступал новый этап: в начале 90-х годов они с Алексеем обвенчались, супруг признал Дашу родной дочерью и дал ей свои фамилию и отчество. Отсюда и начался их общий путь — в профессии и в семье.
Соперница, которую Пиманова привела сама: кто онаВ творческом тандеме супругов царило равноправие. Именно вдвоём они придумали цикл «За кремлёвской стеной», приоткрывший зрителям завесу над бытом первых лиц державы. Публика прилипала к экранам, заворожённая картинкой из закрытого мира. Затем на свет появился «Человек и закон» — программа, которую Алексей вёл почти три десятилетия, вплоть до своего ухода. Но Валентина, сменившая к тому моменту фамилию на Пиманову, трезво оценивала расклад. Она видела: телевидение — жёсткая мужская среда, и фигура жены-начальницы рядом с мужем скорее раздражает, чем помогает. Супруге хватило мудрости сделать шаг назад. Бывший шеф-редактор «Поля чудес» ушла с авансцены, занялась темами, которые никто не назвал бы громкими: искусство, история, культура. Без погони за рейтингами.
Любопытная деталь: иногда в интервью она даже подыгрывала мужу, уверяя, что это он помогает ей строить карьеру. Хотя к тому моменту уже было очевидно: его телевизионный масштаб — во многом её рук дело. Были в их совместной жизни и суровые проверки. Из-за врождённых проблем со здоровьем у Валентины случилось серьёзное обострение — почти два года женщина практически не вставала с постели. В тот период Алексей готов был бросить всё: проекты, съёмки, карьеру.
Но жена настояла на продолжении карьеры. Казалось бы, после пережитого этот брак уже ничто не сможет разрушить.Однако в начале 2010-х годов поползли слухи, и почву для них, сама того не желая, подготовила именно Валентина. В проект «Три дня в Одессе» она лично привела молодую актрису Ольгу Погодину. Та прошла восемнадцать проб и получила роль. Между женщинами завязалось тёплое общение — почти дружба. Ведущая настолько прониклась, что прямо на площадке снимала с себя украшения, для того чтобы актриса выглядела в кадре достойно. Позже выяснилось, что у мужа с молодой актрисой начался роман. После двадцати лет брака телеведущий ушёл из семьи, а ещё через несколько лет женился на ней и обвенчался.
Новая любовь после предательстваПосле развода Валентина спасалась работой в Останкино — писала сценарии для документального кино. Девять лет назад вышла лента сценаристки об Ольге Остроумовой, а затем зрители увидели и новые проекты. Закрываться в себе после пережитого бывший редактор программы «Взгляд» не стала. Даже рискнула снова поверить в любовь. В 2018 году заговорили о романе Валентины с солистом группы «Белый орёл» Леонидом Лютвинским.
В 2020 году оба подтвердили, что они вместе, но личную жизнь предпочитают не афишировать. Певец был замечен на важном семейном событии: 90-летнем юбилее матери Валентины. Пимонова тоже иногда появляется на концертах возлюбленного, но старается особо не привлекать к себе внимание. Официальной информации о регистрации брака нет — в открытых источниках отсутствуют данные о том, что пара расписалась, хотя кольцо на её пальце журналисты замечали не раз.
Дочь, которая пошла своим путёмЕдинственная наследница Валентины, Дарья, уже взрослый состоявшийся человек. В 42 года она работает на телеканале «Звезда» — ведёт и продюсирует шоу «Новая звезда». Кроме того, снимает документальное кино. С новым спутником матери, Леонидом Лютвинским, Дарья быстро нашла общий язык. А вот Ольгу Погодину поначалу не принимала — держалась холодно, избегала общения. Со временем ситуация смягчилась, сейчас между ними нормальные отношения.
Шнуров посеял сомнения, Виторган высмеял, а правду никто не знает: кто на самом деле отец сына Ксении Собчак?
У Дарьи в личной жизни всё спокойно, она замужем, супруг молодой женщины далёк от телевизионного мира. Детей у пары пока нет, зато дом полон любимых питомцев. В апреле этого года Валентина Пиманова потеряла своего супруга — у Алексея Пиманова остановилось сердце. Хотя официально они развелись, для неё он оставался самым близким человеком. Сама журналистка о случившемся, комментариев не даёт. А вот дочь уже поделилась своими переживаниями, не стала скрывать боль утраты.
«Ты был лучшим отцом, другом, учителем и доктором моей души! Ты был моим ангелом и маяком на Земле! И теперь я умоляю тебя, останься моим ангелом и маяком и на Небесах, иначе я совсем не понимаю, как жить дальше», — написала она в своцсетях.