«Не хотим нарушать обычай»: Жуков рассказал, в каком виде появится новый альбом «Руки Вверх!»

20 мая 2026, 17:11

Певец Сергей Жуков: новый альбом «Руки Вверх!» выйдет на кассетах

Сергей Жуков (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл детали готовящегося релиза. По словам музыканта, новый альбом получит название «Врубай на полную» и включит более десяти треков, среди которых не будет ремейков на старые хиты.





В беседе с Общественной Службой Новостей артист пояснил, что треки будут последовательно выпускаться синглами, а их первое совместное исполнение состоится на концерте в «Лужниках». Певец признался, что долго не выпускал этот материал, чтобы песни «настоялись». По его словам, в пластинке найдется место и лирике, и драйвовым номерам.



Примечательно, что релиз планируется выпустить на традиционных для «нулевых» носителях. Речь идет о компакт-дисках и аудиокассетах.





«Это дань традициям. Мы всегда выпускали свои песни на кассетах, поэтому не хотим нарушать обычай», — заключил Жуков.