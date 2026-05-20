«Не хотим нарушать обычай»: Жуков рассказал, в каком виде появится новый альбом «Руки Вверх!»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл детали готовящегося релиза. По словам музыканта, новый альбом получит название «Врубай на полную» и включит более десяти треков, среди которых не будет ремейков на старые хиты.
В беседе с Общественной Службой Новостей артист пояснил, что треки будут последовательно выпускаться синглами, а их первое совместное исполнение состоится на концерте в «Лужниках». Певец признался, что долго не выпускал этот материал, чтобы песни «настоялись». По его словам, в пластинке найдется место и лирике, и драйвовым номерам.
Примечательно, что релиз планируется выпустить на традиционных для «нулевых» носителях. Речь идет о компакт-дисках и аудиокассетах.
«Это дань традициям. Мы всегда выпускали свои песни на кассетах, поэтому не хотим нарушать обычай», — заключил Жуков.О скором появлении нового альбома стало известно накануне. Солист дал пресс-конференцию в честь 50-летнего юбилея, который он встретит 22 мая.